Очевидцы сообщили о взрыве и запахе гари в Наро-Фоминске

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По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

О падении беспилотника около Краснопрененского пруда сообщили Telegram-каналы «112» и Baza. Авторы уточнили, что по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Пока никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет.