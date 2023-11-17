Очевидцы сообщили о сильном пожаре в Ногинске

Погибшие в Забайкалье шахтеры оказались вахтовиками

Погибшие при обрушении горных пород на руднике в Забайкалье шахтеры прибыли из Иркутской и Челябинской областей на вахту. Об этом рассказал ТАСС глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков.

«Это были вахтовики не из нашего края. Один проживал в Челябинске, второй - в Иркутской области. Один 1978 года, другой - 1979 года рождения», - указал он.

Рудник «Омчак» окажет помощь семьям погибших. Ушаков назвал гибель шахтеров трагедией, однако напомнил, что горнорудная промышленность всегда несет за собой риски и потери.

Горная порода обрушилась на Верхне-Алиинском месторождении на глубине примерно 0,5 километра. Это произошло, когда специалисты проводили на руднике плановые работы.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 17 ноября, на руднике ЗРК «Омчак». Сообщение об обрушении поступило дежурным в 01:20 по московскому времени.

Погибли два человека , спасатели обнаружили тела и подняли их на поверхность.