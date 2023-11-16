Очевидцы сообщили о массовых задержаниях рабочих на стройке на северо-востоке Москвы

Замдекана журфака Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию

Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволился из вуза по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство МГИМО.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», - рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уход профессора Кобаладзе с должности связан с тем, что он пригласил на встречу со студентами Ивана Урганта. Шоумен якобы прочитал учащимся бесплатную лекцию. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиапространстве. При этом Ургант открыто выступал против СВО на Украине и некоторое время жил за границей, а его шоу на Первом канале не выходило.

Должность замдекана Кобаладзе занимал с 2014 года. Комментировать свой уход он отказался.

Об увольнении педагога после приглашения Урганта сообщили его студенты. Они призвали вернуть профессору его место.