Очевидцы сообщили о массовых задержаниях рабочих на стройке на северо-востоке Москвы
На стройке в Свиблове полицейские проводят массовые задержания рабочих. Об этом «360» сообщили очевидцы.
Известно, что на этой территории строят башню AFI Tower. Возведение объекта приостановили. Причины произошедшего неизвестны. Очевидцы сообщили, что услышали со стройки крики и увидели толпу мужчин, некоторые из них были вооружены арматурой. Всех участников массового скопления забрали в отделение полиции. Двоим оказали медицинскую помощь на месте.
В пятницу, 10 ноября, массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.