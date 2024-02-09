«Очевидцы слышали взрыв». Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы

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По его данным, на улице Амурская в здании кондитерской фабрики произошло возгорание. Из окон на втором этаже полыхает огонь. Цех сейчас находится на реконструкции.

Собеседник «360» уточнил, что в экстренные службы поступила заявка о взрыве.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступала. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.