Очевидцы рассказали о смертельной аварии на юго-западе Москвы

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По словам собеседницы «360», джип въехал в фуру, а под него заехал легковой автомобиль и загорелся.

«Дорога не проблемная, более того, у нас здесь куча лежачих полицейских. Как им удалось развить такую скорость, я не очень понимаю», - объяснила она.

Фура, по сообщению женщины, не получила значительных повреждений, в отличие от двух других машин. Она добавила, что место аварии производит угнетающее впечатление.

«Картинка, в общем, весьма страшная», - заключила она.

Другая очевидица заявила, что из-за фур, которые паркуются на этом участке, ничего не видно. Тем не менее, это не мешает водителям гонять по ней по ночам. Сама дорога является объездной и имеет уклон и поворот.

«Наверное это как-то влияет на скорость и аварийность» - подытожила она.

Об аварии стало известно утром 17 октября. В Соловьином проезде в районе Теплый Стан после аварии вспыхнули две иномарки. В результате ДТП погибло два человека. Движение по дороге перекрыли.