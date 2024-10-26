Очевидцы раскрыли причину драки со стрельбой в Подмосковье

Читайте нас в:

По их словам, конфликт произошел из-за девочки. Он быстро перерос в драку, а потом началась стрельба. Также они рассказали, что среди конфликтующих были представители других национальностей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале , что в Пушкино произошла «некая разборка подростков, которая закончилась стрельбой и дракой».

«СМИ сообщают, что все началось из-за травли одной девочки», - написала она.

Также Мизулина добавила, что ей прислали видео с места ЧП, которое она отправила в полицию.

В Следственном комитете подтвердили, что в городском парке неизвестные устроили драку.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кадры с места конфликта ранее показал 360.ru. Один из участников драки открыл огонь из травматического пистолета.