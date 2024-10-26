26 октября 2024, 22:01

Очевидцы раскрыли причину драки со стрельбой в Подмосковье

РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла в центральном парке города Пушкино из-за девочки. Об этом корреспонденту 360.ru сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, конфликт произошел из-за девочки. Он быстро перерос в драку, а потом началась стрельба. Также они рассказали, что среди конфликтующих были представители других национальностей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале , что в Пушкино произошла «некая разборка подростков, которая закончилась стрельбой и дракой».

«СМИ сообщают, что все началось из-за травли одной девочки», - написала она.

Также Мизулина добавила, что ей прислали видео с места ЧП, которое она отправила в полицию.

В Следственном комитете подтвердили, что в городском парке неизвестные устроили драку.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кадры с места конфликта ранее показал 360.ru. Один из участников драки открыл огонь из травматического пистолета.

Драки Уголовное дело Стрельба Полиция Пушкино Екатерина Мизулина
26 октября 2024, 20:02
После крушения Ми-2 нашли тело четвертого погибшего
Пресс-служба МЧС
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Тело четвертого пассажира, находившегося на борту вертолета Ми-2, обнаружили на месте ЧП. Воздушное судно совершило жесткую посадку в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», - указали в ведомстве.

Изначально сообщалось о трех погибших. Глава региона Александр Соколов подчеркивал, что на борту вертолета Ми-2 пациентов не было.

По предварительным данным, в кабине вертолета находились пилот, врач и два фельдшера. Борт работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета.

В Даровской выехал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов. Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Вертолеты Спасатели Врачи
26 октября 2024, 19:04
Трех погибших нашли после жесткой посадки Ми-2 в Кировской области
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Спасатели нашли тела трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Вертолеты Спасатели
26 октября 2024, 18:42
Появились кадры с места пожара в автосервисе на северо-западе Москвы
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Пожар в автосервисе во 2-м Силикатном проезде в Москве ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

«Автосервис загорелся на первом этаже. На вышележащих этажах расположены офисы, оттуда эвакуировали всех людей», - отметил источник.

По его словам, в автосервисе загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли двух женщин , они не могли выбраться из помещения самостоятельно.

По данным МЧС , пожарные спасли трех человек из горящих в смежных с автосервисом помещениях. Пожар оперативно ликвидировали в 18:08 на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары МЧС РФ Москва
26 октября 2024, 02:39
В Хабаровске загорелась гостиница и обрушилась крыша
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В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека. Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Вызов в гостиницу на улице Морошковой, 2а поступил 26 октября в 06:31 (25 октября 23:31 по московскому времени). Загорелись крыша и третий этаж. К приезду первых расчетов площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению подключились более 20 человек и семь единиц техники.

Из здания самостоятельно вышли шесть человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Трое попали в больницу. За два часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. Крыша частично обрушилось, и это, по информации МЧС, осложнило тушение.

Еще один пожар вспыхнул в Чувашии. Загорелось строящееся здание мебельной фабрики.

В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека.

Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Пожары Отели МЧС РФ

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