23 июля 2024, 13:47

Очевидцы нашли на берегу Амура тело утонувшей девочки

Пресс-служба МЧС
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Очевидцы нашли на берегу Амура возле села Гродеково тело девочки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка доставили в морг для экспертизы и опознания.

По данным « Вестей - Амурская область », это могла быть девочка, которая в воскресенье отдыхала с отцом и двоюродным братом на реке Зея и вместе с ними пропала без вести. Тело мальчика нашли тем же вечером. Поиски мужчины продолжаются.

Главное управление МЧС по Амурской области также опубликовало инструкции, как вести себя на водоемах и что делать, если на ваших глазах тонет человек.

Пресс-служба МЧС сообщила , что за прошедшие сутки в российских водоемах утонули 16 человек, в том числе три ребенка.

МЧС РФ Реки
23 июля 2024, 12:58
Ведущая научная сотрудница РАН погибла в Новой Москве
РИА «Новости»
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Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, тело женщины нашли под окнами ее квартиры в поселении Воскресенское в понедельник около 18 часов. По одной из версий, причиной смерти стал несчастный случай.

Как сообщил источник ТАСС , женщина долго болела, и ее гибель, предположительно, не носит криминального характера.

Валентина Бондаренко была кандидатом экономических наук, академиком Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего, директором Международного фонда одного из основоположников НЭП Николая Кондратьева, автором множества научных работ. Состояла в Союзе писателей. Ей было 82 года.

Москва
23 июля 2024, 11:39
«Разжечь вражду». Планировавший поджог мечети в Белгороде хотел столкновения верующих
РИА «Новости»
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Планировавший поджог мечети в Белгороде рассказал, зачем готовил теракт. Видео с задержанным распространило ЦОС ФСБ.

«Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними», - признался мужчина.

Он рассказал, что в марте с ним связался друг, который находился в днепровской колонии. Приятель предложил мужчине совершить теракт за деньги. Преступление оказалось заданием украинских спецслужб.

Еще один задержанный подтвердил, что он должен был привезти людей и передать им деньги после выполненной работы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Обоим задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Поджоги ФСБ
23 июля 2024, 11:30
Следователи потребовали арестовать мужчину, исполосовавшего бывшую возлюбленную в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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Приезжий исполосовал ножом бывшую сожительницу на глазах у толпы в столице. Злоумышленника задержали, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, 22 июля мужчина напал на девушку у торгового центра на юго-западе Москвы. Обвиняемый минимум три раза пырнул бывшую возлюбленную ножом. Правоохранители возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«Свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью, и потерпевшая была оперативно госпитализирована в одну из столичных больниц», - уточнили в Следкоме.

Мужчину задержали, им оказался 22-летний уроженец Киргизии. Во время допроса злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что паравыясняла отношения. Девушка была с коляской, а молодой человек пытался ее отобрать. Затем началась потасовка, мужчина несколько раз толкнул бывшую возлюбленную, а потом схватился за нож.

Ранее в Екатеринбурге мужчина заколол ножом бывшую сожительницу и мать своего ребенка на глазах у прохожих. По одной из версий, он приревновал женщину, хотя пара уже рассталась. После хладнокровного убийства подозреваемый сбежал с места преступления в церковь.

Мигранты Москва
23 июля 2024, 10:29
Умерла пострадавшая от взрыва в Апшеронске заведующая аптеки
Пресс-служба МЧС
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Скончалась провизор, которую спасатели достали из-под завалов после взрыва бытового газа в здании ТЦ в Апшеронске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Заведующая социальной аптекой умерла в краснодарской больнице. Сотрудники МЧС вытащили 40-летнюю женщину 22 июля, она получила перелом бедра, разрыв левого колена, рваные раны и ожоги тела. Хирурги ампутировали ей стопу.

По информации издания, фармацевт не дожила несколько дней до своего 41-го дня рождения.

Взрыв в здании на улице Ворошилова произошел 22 июля. По данным Следственного комитета, ЧП произошло из-за оказания небезопасных услуг. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

По словам очевидицы, взрыв полностью уничтожил аптеку. По словам женщины, на втором этаже разрушенного здания находился офис компании, занимавшейся страхованием. Она подтвердила, что взрыв прогремел изнутри.

Видеозапись с последствиями ЧП оказалась в распоряжении 360.ru.

Краснодар Взрывы Аптеки

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