Очередь в аэропорту Шереметьево образовалась из-за зажигалки в виде гранаты

Несколько подростков стали участниками драки в городе Свободном Амурской области. В распоряжение «360» поступило видео конфликта.

Все события подростки снимали на камеру мобильного телефона. Школьники, среди которых были как девушки, так и парни, собрались большой толпой возле гаражей. Кто-то предложил сделать круг, как в фильмах.

«Слово пацана!» - выкрикнул в этот момент один из подростков.

Первыми дрались двое парней. Один сразу начал избивать противника кулаками, затем повалил на землю и пинал по спине, пока окружающие не попросили его остановиться.

Через пару минут между двумя другими подростками завязалась драка. Один из участников конфликта почти сразу повалил соперника на землю и избивал его. Драка прекратилась, когда агрессор ударил лежащего в лицо. Похоже, подростки заранее договорились, что бить по лицу нельзя, поэтому окружающие напомнили о запрете.

Пострадавший мальчик жаловался на боль в районе живота. Он сообщил, что недавно перенес операцию.

После того как видео попало в интернет, на него обратила внимание полиция. В УМВД России по Амурской области сообщили, что правоохранители изучают запись и устанавливают место конфликта и личности участников.

Ранее двое подростков избили сверстника в Королеве на территории образовательного учреждения. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.