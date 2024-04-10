«Очень много мародеров». Жительница Орска рассказала об остановке в затопленном городе

Галина с семьей покинула свой дом на пике наводнения. Сейчас, по ее словам, ситуация стала лучше. Хотя город холмистый: если на одних улицах жители уже ходят пешком, на других - передвигаются на лодках.

«У меня во дворе [вода] уже ниже колена, а четыре дома влево - по пояс. Видите, какие перепады у нас», - рассказала собеседница «360».

По словам женщины, ее семья решила вернуться домой - защищать оставленное жилье от мародеров. Злоумышленники по ночам подплывают на лодках и залезают в дома.

«Очень много мародеров. Окна бьют. Вроде как говорят, что все под контролем. Но все равно лазают. Надо ехать, сторожить», - пояснила Галина.

Женщина рассказала, что на одной из городских улиц свое, а заодно и соседское жилье защищает от мародеров местный житель - охотник. При виде злоумышленников он стреляет из ружья в воздух и предупреждает, что следующий выстрел будет по лодке.

Ранее стало известно, что поток воды из Орска устремился в Оренбург. Но в региональном управлении МЧС заявили, что в спасатели не ожидают в областном центре таких же катастрофических последствий. При этом уровень воды в реке Урал в Оренбурге к вечеру среды достиг отметки 10 метров 22 сантиметра.