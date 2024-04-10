10 апреля 2024, 23:44

«Очень много мародеров». Жительница Орска рассказала об остановке в затопленном городе

РИА «Новости»
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Вода в Орске пошла на спад. В некоторых районах города уже можно ходить пешком, в других еще передвигаются на лодках. Но местные жители столкнулись с другой серьезной проблемой — мародерами. Об этом рассказала «360» жительница Орска.

Галина с семьей покинула свой дом на пике наводнения. Сейчас, по ее словам, ситуация стала лучше. Хотя город холмистый: если на одних улицах жители уже ходят пешком, на других - передвигаются на лодках.

«У меня во дворе [вода] уже ниже колена, а четыре дома влево - по пояс. Видите, какие перепады у нас», - рассказала собеседница «360».

По словам женщины, ее семья решила вернуться домой - защищать оставленное жилье от мародеров. Злоумышленники по ночам подплывают на лодках и залезают в дома.

«Очень много мародеров. Окна бьют. Вроде как говорят, что все под контролем. Но все равно лазают. Надо ехать, сторожить», - пояснила Галина.

Женщина рассказала, что на одной из городских улиц свое, а заодно и соседское жилье защищает от мародеров местный житель - охотник. При виде злоумышленников он стреляет из ружья в воздух и предупреждает, что следующий выстрел будет по лодке.

Ранее стало известно, что поток воды из Орска устремился в Оренбург. Но в региональном управлении МЧС заявили, что в спасатели не ожидают в областном центре таких же катастрофических последствий. При этом уровень воды в реке Урал в Оренбурге к вечеру среды достиг отметки 10 метров 22 сантиметра.

Урал Спасатели Наводнения Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 00:41
В прокуратуре заявили, что полностью контролируют паводковую ситуацию в Новосибирской области
Прокуратура Новосибирской области
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В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности с 5 апреля, причем круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации осуществляет региональная прокуратура. Заявление об этом сделала старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова.

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности с 5 апреля, причем круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации осуществляет региональная прокуратура.

Заявление об этом сделала старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова.

«В настоящее время угрозы массового подтопления жилых домов граждан нет. Вместе с тем правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы не теряют бдительности», - подчеркнула она.

По ее словам, надзорное ведомство следит за тем, как областное правительство, Главное управление МЧС России в регионе, главы муниципальных образований (МО), а также областная и муниципальные аварийно-спасательные службы принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.

Манилова добавила, что прокуроры также проверяют пункты временного размещения граждан и готовность спецсредств и техники. После таких проверок главам МО уже внесли шесть представлений и объявили 50 предостережений.

Ранее власти Казахстана заявили, что сброс из местных водохранилищ в реку Тобол никак не повлиял на паводковую ситуацию в приграничных регионах России.

Наводнения Прокуратура РФ МЧС РФ Россия Сибирь
11 апреля 2024, 00:19
В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА
РИА «Новости»
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В Брянской области дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских боевиков совершить атаку с применением дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Россия
10 апреля 2024, 23:07
«Стройте качественно». Бобры приступили к постройке плотины в затопленном Орске
РИА «Новости»
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В одном из дворов затопленного Орска появились «строители новой дамбы», как метко охарактеризовал семейство бобров один из горожан. Животные уже начали строить плотины за подтопленных в ходе паводка улицах, сообщил Telegram-канал «Урал56.Ру».

«Извините, вы оренбургские? <…> Строить будете плотину у нас? <…> Давайте, стройте качественно только. Карагач не подойдет для строительства, наверное», - пошутил очевидец.

На кадрах с места видно, как бобры собирали палки для будущей плотины, причем все действо происходило рядом с жилым пятиэтажным домом, окруженным водой.

Тем временем в затопленном Орске местные жители и волонтеры спасают оставленных после прорыва дамбы домашних животных и питомцев. Им на помощь приехала даже команда зоозащитников из Донбасса.

Также региональное правительство сообщило, что свыше 17 тысяч человек в области подали заявления на возмещение ущерба, причиненного паводками.

Ранее областной гидрометцентр сообщил о подъеме уровня воды в реке Урал в Оренбурге до 10 метров 22 сантиметров.

Наводнения Животные Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 22:15
«Ремонтировал машины». Сосед рассказал о вероятном подельнике террористов из «Крокуса»
Телеканал «360»
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Полиция объявила в розыск мужчину, который, вероятно, может иметь отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Сосед родителей предполагаемого пособника террористов в Королеве рассказал «360», что разыскиваемый занимался ремонтом машин, а потом уехал в Литву.

«В нашем доме жили его родители, приличные были люди. Их сын занимался ремонтом машин, и я у него обслуживал свой автомобиль. Он часто здесь был», - отметил мужчина.

По его словам, вероятный пособник боевиков сейчас живет в Литве, причем переехал туда больше года назад. Родители съехали из этого района, когда купили квартиру в новостройке. После этого их никто не видел.

Разыскиваемый по подозрению в пособничестве террористам из «Крокус Сити Холла» сбежал на автомобиле. Но покинуть Чехов он на ней не смог, так как заехал в придорожную траншею. Сейчас мужчину разыскивают в лесополосе.

О розыске вероятного пособника террористов сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. В муниципалитете ввели план «Сирена».

Литва Чехов Мужчины Машины Полиция Теракт в «Крокусе»

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