«Обжаловать тут нечего. Он признан невменяемым. Вряд ли это можно оспорить», - пояснила она.

По словам Анастасии, ее больше волнует вопрос о компенсации. Вместе с адвокатом они планируют добиться выплаты от семьи нападавшего через гражданский суд.

Девушка уточнила, что потратила на лечение 600 тысяч рублей. Еще три миллиона она планирует получить за моральный ущерб.

«Суд может решить по-разному: от нуля до 100% в мою пользу или в ту сторону. Может быть 50% на 50%. Суд может взять во внимание тот факт, что у мамы, которая опекун, у нее пенсия маленькая - 25 тысяч рублей. Но в то же время я - единственный кормилец в семье. У меня на иждивении сын, а также ипотека и пожизненные последствия от случившегося», - объяснила пострадавшая.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что суд постановил отправить 31-летнего мужчину, который облил кислотой двух местных жительниц , на принудительное лечение в психиатрическую больницу.