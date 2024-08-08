08 августа 2024, 20:52

«Обжаловать тут нечего». Жертва — о решении суда отправить кислотного маньяка на лечение

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Мужчину, который облил кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение. Анастасия, которая пострадала от его действий, сообщила 360.ru, что намерена добиваться материальной компенсации через суд.

«Обжаловать тут нечего. Он признан невменяемым. Вряд ли это можно оспорить», - пояснила она.

По словам Анастасии, ее больше волнует вопрос о компенсации. Вместе с адвокатом они планируют добиться выплаты от семьи нападавшего через гражданский суд.

Девушка уточнила, что потратила на лечение 600 тысяч рублей. Еще три миллиона она планирует получить за моральный ущерб.

«Суд может решить по-разному: от нуля до 100% в мою пользу или в ту сторону. Может быть 50% на 50%. Суд может взять во внимание тот факт, что у мамы, которая опекун, у нее пенсия маленькая - 25 тысяч рублей. Но в то же время я - единственный кормилец в семье. У меня на иждивении сын, а также ипотека и пожизненные последствия от случившегося», - объяснила пострадавшая.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что суд постановил отправить 31-летнего мужчину, который облил кислотой двух местных жительниц , на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Суд Щелково
08 августа 2024, 20:30
Массовая драка началась в парке «Ходынское поле» в Москве
Pixabay
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В парке «Ходынское поле» в Москве произошла драка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, в потасовке участвуют около 40 человек. Предположительно, у некоторых есть ножи. Нарушители пристают к прохожим, отметил источник. К месту происшествия выехал наряд полиции.

В ночь на 4 августа в Коммунарке на улице Лазурной произошла массовая драка с поножовщиной. Очевидец рассказал, что потасовка началась с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека. Полицию и скорую вызвали жители дома, около которого произошел конфликт.

Полиция
08 августа 2024, 16:45
Хирурги смогли сохранить глаз пострадавшему в драке боксеру Двали
РИА «Новости»
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Врачи успешно зашили сетчатку глаза чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, который пострадал из-за массовой драки в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Хирурги сохранили спортсмену глаз, обошлось без установки глазного протеза. Планы по адаптации и восстановлению после операции станут известны через один-два месяца.

Авторы статьи отметили, что шансы на успешную «сборку» глаза были один к 100, но врачам удалось совершить чудо.

Тренер Двали Иван Щелок ранее заявил, что его ученика обследовали множество специалистов. По его словам, никто не соглашался провести сложную операцию - от нее отказались шесть профессоров. Тренер подчеркнул, что шансы на сохранение глаза были совсем небольшими.

Боксер 28 июля заступился в Крыму за молодого человека, которого избивала толпа. В ответ на это мужчины набросились на спортсмена. Участникам драки предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Трое из них работали охранниками, а остальные - разнорабочими, сообщил RT.

Драки Спортсмены Крым Врачи Бокс
08 августа 2024, 14:07
Станцию московского метро временно закрыли по требованию полиции
Unsplash
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Станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро утром закрывали примерно на полчаса по требованию полиции. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Сейчас поезда движутся по линии по расписанию, станция открыта на вход и выход.

Ранее на станции метро «Дмитровская» на 10 минут отключилась подача электроэнергии , вызвав панику среди пассажиров.

А до того недалеко от станции метро «Профсоюзная» во время движения задымился трамвай 26-го маршрута. При происшествии никто не пострадал.

Метро Полиция Москва
08 августа 2024, 13:48
Школьница в Москве получила ожоги первой степени вместо эпиляции ног
Unsplash
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Школьницу в Москве госпитализировали с ожогами первой и второй степеней после похода на лазерную эпиляцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, 16-летняя девушка записалась в салон красоты на лазерную эпиляцию ног по акции. Однако вместо волос ей выжгли кожу. Сейчас пострадавшая лечится дома.

В салоне отказались вернуть деньги за процедуру. Семья девушки собирается добиваться компенсации.

Также, по данным канала, администратор салона назвала произошедшее реакцией «в пределах нормы после процедуры» и заявила, что подобное якобы должно пройти в течение недели.

В марте врач Елена Кременевская заявила , что люди часто заражаются гепатитом C, посещая салон красоты.

Красота Москва

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