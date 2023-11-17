Обвиняемый покончил с собой в здании суда в Брянске

В материале сказано, что 21-летнего обвиняемого доставили из СИЗО, в котором он находился с сентября. Мужчину судили за удар ножом своего знакомого в живот. В начале заседания он вел себя спокойно и отвечал на вопросы.

Когда в зал вошла свидетельница происшествия, подсудимый резко изменил поведение. Он стал нервничать и кричать, умоляя девушку не уходить после опроса. Несмотря на просьбы, она покинула зал. В итоге мужчина попытался совершить суицид.

Сотрудники конвойного наряда оперативно оказали первую помощь обвиняемому и вызвали бригаду врачей. Через 20 минут мужчина скончался. По факту его смерти начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге осудили троих молодых людей за доведение 19-летнего студента до самоубийства. Юноша и две девушки долго унижали и издевались над парнем. Они угрожали ему и прижигали руки зажженной сигаретой.