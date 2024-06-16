Обвиняемые взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области
Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.
Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая. На место происшествия прибыли начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.
«Ведутся переговоры по освобождению заложников», - передали в ведомстве.