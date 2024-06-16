Обвиняемые взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области

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В Хабаровске загорелось кафе на территории рынка. Площадь распространения пожара достигла 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на кухне заведения. Персонал и посетители эвакуировались до приезда спасателей.

Огнеборцам удалось локализовать пожар. По данным на 06:15, на месте работали 27 специалистов, применяя восемь спецмашин. Пресс-служба МЧС поделилась видео с места происшествия.

В конце апреля кафе загорелось в Нижнем Тагиле. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

А в марте в московском парке Горького полностью сгорело деревянное кафе. Пожар охватил один из стоявших в ряд павильонов целиком, была угроза перехода огня на соседнюю постройку. Никто не пострадал.