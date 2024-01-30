30 января 2024, 08:56

Обстановку у застрявшего во льдах «Острова Сахалин» осложнили два фактора

РИА «Новости»
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Низкая видимость и снежные заряды осложняют обстановку в районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах встал российский танкер «Остров Сахалин». Об этом РИА «Новости» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Данные, что танкер оказался заблокирован в дрейфующих льдах примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо, ранее опубликовало японское агентство Kyodo.

По его информации, береговая охрана Японии направила к судну спасательный ледокол «Тэсио». Но ночью работы приостановили. Их планируют возобновить 30 января.

Также на помощь танкеру отправилось спасательное судно «Берингов пролив». Оно вышло из порта Корсаков и за полдня добралось до района, где находится «Остров Сахалин».

По словам начальника Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марка Корженко, ради безопасности «Берингов пролив» обходил крупные ледяные поля и не смог приблизиться к застрявшему судну.

«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю „Берингов пролив“ подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки», - пояснил он в комментарии РИА «Новости».

Известно, что на борту танкера находятся 19 членов экипажа.

Корабли
30 января 2024, 09:51
Школьника из Москвы запугали на хоррор-квесте
РИА «Новости»
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Пятнадцатилетнему Максиму из Москвы потребовалась помощь медицинских работников после хоррор-квеста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Квест проводили в здании на второй Карачаевской улице. Школьник сам выбрал сложный уровень, при котором он оказался в полной темноте, а аниматоры смогли его пугать и касаться.

Оказалось, что организаторы развлечения перестарались: на следующее утро после квеста мальчику стало плохо. Тело Максима покрылось синяками, он не смог встать с кровати.

В травмпункте у подростка обнаружили ушибы грудной клетки и защемление поясничного нерва. По словам медиков, у школьника низкий уровень тромбоцитов в крови, в результате чего синяки появляются даже после несильных ударов.

Пострадавший заявил, что не имеет претензий к организаторам квеста, поэтому родители не стали писать заявление в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов все же инициировали проверку.

Ранее в России ввели ГОСТ для квестов , в которых принимают участие подростки до 18 лет. Согласно норме, аниматоров обязали предоставлять справку от психиатра.

Школьники Москва
30 января 2024, 09:35
Более 170 пассажиров ждут вылета из Улан-Удэ в Москву после прерванного рейса
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Сибирь» прервал вылет в Москву из аэропорта Улан-Удэ из-за технической неисправности. О происшествии сообщили в Telegram Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, около 10:00 по местному времени в международном аэропорту Байкал командир воздушного судна при разбеге самолета по взлетно-посадочной полосе принял решение вернуться к месту стоянки, заподозрив наличие технической неисправности.

«Сейчас борт отстранен от эксплуатации», - подчеркнули в ведомстве.

Более 170 пассажиров пока разместили в здании аэровокзала. В пункт назначения людей отправят на резервном воздушном судне.

Сотрудники Новосибирской транспортной прокуратурой теперь проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также контролируют соблюдение перевозчиком прав пассажиров, пока они ждут новый вылет.

Гендиректор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил РИА «Новости» , что запасной борт прибудет в 11:30 по московскому времени (16:30 по местному времени).

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, вылет, который изначально был запланирован на 09:40 по местному времени, перенесли на 17:00 (12:00 по московскому времени). Сейчас идет регистрация пассажиров, уточнило агентство.

Авиация
30 января 2024, 08:42
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Свердловской области
РИА «Новости»
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В ночь на 30 января в Свердловской области столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Столкновение КамАЗ и Man произошло около 02:20 на 144 километре автодороги М-5. Один из водителей отечественного грузовика получил серьезные травмы и скончался.

На месте ДТП находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют, кто виноват в аварии. Движение транспорта в этом районе не ограничивали.

Ранее на Минском шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Аварию зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Один человек погиб, второй получил серьезные травмы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

ДТП Свердловская область
30 января 2024, 08:26
Обломки уничтоженного БПЛА рухнули на крышу постройки на окраине Калуги
Telegram
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Обломки уничтоженного средствами ПВО беспилотника утром 30 января упали на крышу технической нежилой постройки на окраине Калуги. Об этом сообщил в Telegram губернатор Калужской области Вячеслав Шапша.

«Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате 21 беспилотника минувшей ночью над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями.

Из них 11 засекли в небе над Крымом, пять - в Белгородской области. Три дрона уничтожили в Брянской области, по одному - в Калужской и Тульской областях, уточнили в ведомстве.

Об уничтожении дронов противника также сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. В частности, утром, около 07:13, он написал о ликвидации беспилотника над территорией Навлинского района силами ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет», - подчеркнул глава области.

Беспилотники

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