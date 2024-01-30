Обстановку у застрявшего во льдах «Острова Сахалин» осложнили два фактора

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Данные, что танкер оказался заблокирован в дрейфующих льдах примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо, ранее опубликовало японское агентство Kyodo.

По его информации, береговая охрана Японии направила к судну спасательный ледокол «Тэсио». Но ночью работы приостановили. Их планируют возобновить 30 января.

Также на помощь танкеру отправилось спасательное судно «Берингов пролив». Оно вышло из порта Корсаков и за полдня добралось до района, где находится «Остров Сахалин».

По словам начальника Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марка Корженко, ради безопасности «Берингов пролив» обходил крупные ледяные поля и не смог приблизиться к застрявшему судну.

«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю „Берингов пролив“ подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки», - пояснил он в комментарии РИА «Новости».

Известно, что на борту танкера находятся 19 членов экипажа.