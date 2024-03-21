21 марта 2024, 10:43

Обстановку у шахты «Пионер» в Приамурье сняли на видео

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Комплекс работ по поиску и спасению горняков организовали на шахте «Пионер» в Амурской области. В Telegram-канале МЧС опубликовали видео с обстановкой возле рудника.

В ведомстве сообщили, что горноспасатели возводят водоупорные перемычки, непрерывно следят за уровнем воды и монтируют вторую буровую установку. Это необходимо, чтобы не допустить повторного прорыва горной массы.

«Уже пробурен 71 метр разведочной скважины», - отметили в МЧС.

В ближайшее время на место ЧП доставят оборудование подземного бурения. Оно ускорит прохождение рудника и поможет определить, где находятся люди. Также из Кузбасса планируют доставить станок высокоточного бурения.

Обвал на шахте «Пионер» в Приамурье произошел 18 марта. По предварительной информации, заблокированными оказались 13 горняков. Президент России Владимир Путин поручил сделать все необходимое для спасения этих людей.

Замглавы МЧС России Анатолий Супруновский назвал обстановку на руднике «Пионер» сложной, сообщил RT. Он заверил, что для поиска и спасения горняков предпримут все меры.

Шахты МЧС РФ Россия
22 марта 2024, 15:05
Полыхающий грузовик в движении сняли на видео в Москве на шоссе Энтузиастов
Телеканал «360»
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В распоряжении «360» оказалось видео, на котором по шоссе Энтузиастов в Москве проезжает полыхающий грузовик. Ролик сняли примерно в 400 метрах от МКАД.

На видео попал диалог двух людей из проезжающего мимо автомобиля. Девушка отметила: главное, чтобы водитель выжил. Ее спутник предположил, что он «уже выскочил».

В начале марта в Харьковской области в результате атаки ВСУ полностью сгорел грузовик с углем , который доставляли жителям. Машины атаковали FPV-дронами, а после по ним открыли прицельный огонь с применением реактивной системы залпового огня «Град». Водителя ранило, его отвезли в больницу.

Машина на ролике объята огнем полностью, от нее валит черный дым, тем не менее она остается на ходу.

Пожары Грузовики Машины
22 марта 2024, 14:47
Житель Ульяновска сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
РИА «Новости»
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В Ульяновске местный житель жестоко отомстил возлюбленной якобы за общение с другими молодыми людьми. Пострадавшую с травмами увезли в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне 16-летняя школьница находилась в гостях у своего 21-летнего молодого человека. Выпив алкоголь, он устроил разборки с возлюбленной, обвиняя ее в общении с другими. Сначала мужчина ударил девятиклассницу кулаком по лицу, а затем сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.

В итоге девочке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.

Молодого человека задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, его уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре сотрудники полиции нашли мужчину , который избил свою сожительницу и дочь. Его удалось задержать в Туапсинском районе.

Драки Избиения
22 марта 2024, 13:58
Жителя Подмосковья обвинили в убийстве знакомой во время застолья
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Жителю Рузского городского округа предъявили обвинение в убийстве знакомой. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что 43-летнего мужчину взяли под стражу.

По данным следствия, 19 марта в деревянной постройке в деревне Старониколаево мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними завязалась ссора.

«В ходе конфликта мужчина нанес женщине удары ножом в область шеи и головы, и скрылся с места преступления», - передали в Следкоме.

Следователи и криминалисты после совместной работы быстро вычислили, где может скрываться подозреваемый. Его задержали и доставили на допрос. Расследование и сбор доказательств вины мужчины продолжается.

Ранее в Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов. Женщина не хотела разводиться с супругом, поэтому подговорила нового ухажера расквитаться с ним. За этого она обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей.

Убийства Женщины Россия Мужчины Следственный комитет России
22 марта 2024, 13:08
«Не берегла себя». Модель Анастасия Костенко попала в больницу после родов
РИА «Новости»
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Модель, супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в больницу вскоре после четвертых родов. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя», - самокритично заявила модель.

В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке. Конкретный диагноз Костенко не назвала.

Она сообщила, что находится на лечении в той же больнице, где недавно родила сына, и отметила внимательное и заботливое отношение персонала к пациентам.

Со стороны мужа Анастасии, футболиста Дмитрия Тарасова, комментариев касательно госпитализации супруги не поступало.

Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова откровенно рассказала о своем состоянии в соцсетях. Звезда заявила, что не смогла выспаться и плохо себя чувствует. Поклонники предположили, что ее расстроила новость о рождении сына у Тарасова. У самой Бузовой детей пока нет.

Модели Больницы Соцсети

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