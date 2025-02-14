Обстановку у московского хостела после массового отравления сняли на видео

На видео можно заметить, как у здания хостела находятся машины скорой помощи.

Всего пострадали порядка 50 человек, речь идет о строителях из Узбекистана и Таджикистана. Накануне они ели еду поставщика «Енидем», в частности, курицу и суп. После этого им стало плохо, пришлось вызывать скорую.

Telegram-канал «112» уточнил, что в больницу доставили 40 человек, это число может возрасти. Пострадавшие работали на стройке поблизости хостела. Предварительный диагноз - кишечная инфекция. Прокуратура начала проверку поставщика питания.