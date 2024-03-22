Обстановку у Crocus City Hall после стрельбы сняли на видео

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На записи видны разбитые стекла на первом этаже здания, на крыше концертного зала - вспыхнул пожар. К Crocus City Hall оперативно прибыли правоохранительные органы, СОБР, ОМОН и экстренные службы.

Во время вооруженного нападения в концертном зале начиналось выступление группы «Пикник». В ФСБ ранее сообщали о погибших и раненых в результате ЧП.

Пожару в концертном зале присвоили повышенный ранг сложности. По информации ТАСС , огнем охвачена примерно треть здания. Спасатели эвакуировали порядка 100 человек.

На место происшествия направили более 50 бригад скорой помощи. В настоящее время движение на МКАД в районе 65-67 километра ограничено.