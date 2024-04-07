Обстановка в ПВР в орской школе попала на видео

Волонтеры и власти доставили в ПВР консервы и питьевую воду. На кадрах видно, как происходит прием необходимых в быту вещей: одежды, продуктов и предметов гигиены.

«Люди несут помощь: воду, тушенку», - отметил автор видеозаписи.

В спортивном зале учебного учреждения организаторы оборудовали спальные места.

«Школа номер 88, люди находятся сейчас в спортивном зале. Для них подготовлены матрасы, раскладушки, подушки и одеяла», - объяснил автор видео.

Один из классов переделали в комнату для детей. В этом помещении проводятся занятия и игры. На видео можно заметить, что на одном из столов лежат яркие развивающие книги и плюшевые игрушки.

Ранее жительница Орска Алена рассказала об увеличивающемся потоке людей , прибывающих в пункты временного размещения. По ее словам, горожане распределяют между собой обязанности с помощью мессенджеров.