Обстановка в аэропорту Перми после ЧП с Boeing попала на видео

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На кадрах заметны взволнованные лица, места для размещения пассажиров переполнены. Некоторые люди постоянно сверяют данные с онлайн-табло.

Очевидцы рассказали «360» о перенесенных рейсах. По их словам, они ждали возобновления воздушных сообщений три часа.

При этом точную причину задержки в аэропорту не уточнили, сославшись на процедуру обработки самолетов специальной жидкостью от обледенения.

Согласно данным электронного табло, в Перми задержали рейсы в Баку, Сочи, Москву, Анталью, Санкт-Петербург и Махачкалу. Позже в официальном Telegram воздушной гавани сообщили о возобновлении полетов. Самолеты начали готовить к отправлению.

Также появилась информация, что Boeing, который выкатился за пределы ВВП, отбуксировали с места аварии. Кадры транспортировки самолета опубликовала Уральская транспортная прокуратура. Правоохранители сообщили, что среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Следователи приступили к проверке соблюдения правил безопасности.