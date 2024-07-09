Общежитие МГУ вспыхнуло на проспекте Вернадского

Кремль никогда не комментирует судебные решения, в том числе не будет комментировать приговор режиссеру и драматургу постановки «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович* и Светлане Петрийчук*. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», - сказал он.

Вчера 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет им запретили администрировать интернет-ресурсы.

Их адвокат уже пообещала обжаловать решение суда.

Режиссер и драматург оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Финист - Ясный сокол», повествующего о женщинах, выходящих замуж за радикальных исламистов.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Кремль никогда не комментирует судебные решения, в том числе не будет комментировать приговор режиссеру и драматургу постановки «Финист - Ясный сокол» Евгении Беркович* и Светлане Петрийчук*. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».