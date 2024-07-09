Общежитие МГУ вспыхнуло на проспекте Вернадского
Пожар начался в здании общежития МГУ на проспекте Вернадского, 37. Об этом 360.ru сообщил источник.
На место происшествия уже прибыли спасатели. Предположительно, возгорание началось на девятом этаже здания. Пожару присвоили ранг № 1-БИС.
«С обратной стороны здания с девятого этажа [валит] черный дым», - передал источник.
Эвакуацию пока не проводили. Причины пожара пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала.
Общежитие Дом студента находится рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». В открытых источниках указано, что на девятом этаже здания расположен спортивный зал.
Ранее пять человек погибли при пожаре в общежитии Балашихи. Спасатели эвакуировали восемь человек , двое из которых - дети.