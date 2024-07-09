09 июля 2024, 11:18

Общежитие МГУ вспыхнуло на проспекте Вернадского

РИА «Новости»
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Пожар начался в здании общежития МГУ на проспекте Вернадского, 37. Об этом 360.ru сообщил источник.

На место происшествия уже прибыли спасатели. Предположительно, возгорание началось на девятом этаже здания. Пожару присвоили ранг № 1-БИС.

«С обратной стороны здания с девятого этажа [валит] черный дым», - передал источник.

Эвакуацию пока не проводили. Причины пожара пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала.

Общежитие Дом студента находится рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». В открытых источниках указано, что на девятом этаже здания расположен спортивный зал.

Ранее пять человек погибли при пожаре в общежитии Балашихи. Спасатели эвакуировали восемь человек , двое из которых - дети.

Спасатели Пожары МГУ Эвакуации
09 июля 2024, 11:46
В Краснодарском крае произошел крупный пожар в торговом здании
Пресс-служба МЧС
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В Динском районе Краснодарского края загорелось торговое здание. Пожарные оценили площадь горения в 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожар уже локализовали 28 специалистов, работает девять единиц техники», - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в плафоне освещения.

Местное управление МЧС уточнило, что пожар произошел в станице Васюринской и начался около девяти часов утра.

Накануне в Туапсинском районе того же Краснодарского края произошел масштабный лесной пожар в бухте Инал. Площадь возгорания составила более 12 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Пожары Краснодарский край
09 июля 2024, 11:29
В Кремле отказались комментировать приговор Петрийчук и Беркович
РИА «Новости»
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Кремль никогда не комментирует судебные решения, в том числе не будет комментировать приговор режиссеру и драматургу постановки «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович* и Светлане Петрийчук*. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», - сказал он.

Вчера 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет им запретили администрировать интернет-ресурсы.

Их адвокат уже пообещала обжаловать решение суда.

Режиссер и драматург оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Финист - Ясный сокол», повествующего о женщинах, выходящих замуж за радикальных исламистов.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Кремль никогда не комментирует судебные решения, в том числе не будет комментировать приговор режиссеру и драматургу постановки «Финист - Ясный сокол» Евгении Беркович* и Светлане Петрийчук*. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Кремль Дмитрий Песков Приговоры
09 июля 2024, 10:42
Житель Кемеровской области бегал за детьми с топором
Unsplash
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В отношении мужчины, который в Минусинске преследовал детей, держа в руках топор, организуют доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области — Кузбассу.

В отношении мужчины, который в Минусинске преследовал детей, держа в руках топор, организуют доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области - Кузбассу.

Правоохранители обнаружили в Сети ролик, на котором видно, что житель Минусинска гонится за детьми с топором. Подозреваемого проверят по статье «Хулиганство». Следователи выясняют обстоятельства случившегося и проводят комплекс проверочных мероприятий.

Ранее полиция задержала москвича , который загорал на детской площадке в одних трусах и напал на женщину, сделавшую ему замечание. Правоохранители доставили 39-летнего мужчину и его друга в отдел, где составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

В отношении москвича началась проверка, ему могут назначить судебно-медицинскую экспертизу. Хулиган на допросе признал вину и извинился за свое поведение.

Дети Мужчины Следственный комитет России
09 июля 2024, 10:24
Ногу ребенка затянуло в эскалатор в питерском метро
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на станции метро «Московская» трехлетнему мальчику зажало ногу между ступенями и неподвижной частью эскалатора. У ребенка выявили перелом стопы, сообщила журналистам «Фонтанки» мать пострадавшего.

«Мы спускались вниз на эскалаторе, ребенка я держала за руку, он не баловался. В какой-то момент он дернулся и закричал, я увидела, что ногу начало засасывать между ступенью и неподвижной частью эскалатора сбоку», - уточнила она.

Женщина пояснила, что попыталась самостоятельно вытащить ногу сына, но ничего не получилось. Тогда она закричала, требуя остановить эскалатор. В считанные секунды лестница перестала двигаться. Один из мужчин перебрался с соседнего эскалатора, начал помогать ребенку, но вытащить его ногу не смог.

«Тогда кто-то дал ему карманный нож, он разрезал сапог и вытащил ногу», - добавила женщина.

Скорая увезла ребенка в больнице, где ему провели рентген и диагностировали множественные переломы стопы. Пострадавшему наложили гипс и отправили долечиваться домой.

Ранее в новосибирском торговом центре девочку едва не затянуло под эскалатор. На опубликованном ролике видно , что ребенок лежал на ступенях вверх головой и двигался вверх. Сотрудник одного из магазина быстро поднял девочку и передал ее отцу.

Санкт-Петербург Дети Метро

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