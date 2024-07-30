Обрушение смерча на аэропорт Нижнекамска сочли чрезвычайной ситуацией

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«Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие», - написал он По предварительным данным, в аэропорту повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42, частный вертолет и несколько машин перронной техники. По словам Кореняко, сейчас специалисты уточняют размер ущерба.

Представитель ведомства уточнил, что Приволжское МТУ Росавиации займется расследованием происшествия.

После смерча аэропорт Нижнекамска не закрывали, он продолжил работу в штатном режиме.

Непогода со смерчем обрушились на аэропорт Бегишево в Нижнекамске 30 июля. Сильные порывы ветра перевернули по площадке стоявшие там самолеты и вертолеты.

Ранее аэропорты в Казани и Нижнекамске временно ограничивали в работе для обеспечения безопасности самолетов.