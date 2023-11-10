10 ноября 2023, 13:27

Обрушение моста через Пахру обернулось уголовным делом о халатности

Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о халатности должностных лиц завели подмосковные следователи после обрушения части моста через реку Пахра в городском округе Подольск. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

Подольск СК РФ
10 ноября 2023, 12:54
«Неприятные вмятины и проседания». Очевидец — о рухнувшем мосте под Подольском
Соцсети
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Обрушившийся фрагмент моста через реку Пахру около деревни Кутьино под Подольском уже имел проседания и вмятины. Об этом «360» рассказал местный житель.

«Ездил с июля по мосту на велосипеде, последняя поездка прошла в среду. У моста были неприятные вмятины по обе стороны. Стыки тоже заделали недавно, но стало еще хуже, потому что на них подпрыгивали», - отметил он.

Очевидец добавил, что если рядом по мосту проезжали автомобили, то появлялось четкое ощущение раскачки всей конструкции.

Другой местный житель рассказал, что две недели назад мост перекрывали для косметического ремонта, в ходе которого заделали трещины и небольшие ямки.

В пятницу утром стало известно об обрушении моста в момент проезда легковой машины, которая упала с высоты вместе с бетонной конструкцией. Пострадала женщина, ей оперативно оказали помощь.

Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов в Telegram-канале написал, что в результате ЧП погибших нет. Экстренные службы перекрыли движение на участке, они выясняют причины произошедшего.

Подольск
10 ноября 2023, 12:41
«Ни воспитания, ни честности». Избившая 14-летнюю школьницу москвичка объяснила мотив своего поступка
РИА «Новости»
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Пострадавшая от рук хозяйки алабая 14-летняя жительница Москвы сильно преувеличила некоторые факты истории. По словам напавшей, девочка проявила непристойное поведение после отказа в просьбе погладить собаку. Школьница выкрикивала бранные слова и оскорбляла женщину, которая в итоге не выдержала и применила физическую силу. Хозяйка питомца Елена рассказала «360», что у ребенка нет ни воспитания, ни способности сказать правду.

В Москве на Ангарской улице школьница увидела алабая и захотела его погладить. Однако все закончилось нападением хозяйки собаки на ребенка. Как указала пострадавшая, незнакомка таскала ее за волосы и несколько раз ударила головой об асфальт. Однако сама нападавшая заявила, что большая часть показаний несовершеннолетней является ложью.

«СМИ все исковеркали. Все было совершенно не так. Лучше спросите у девочки про ее воспитание, мат и хамское поведение. Ее друзья-свидетели тоже коверкают факты. Если они считают все это правдой, то пусть так и будет», - высказалась Елена.

По ее словам, девочка дважды позволила себе грубость. При этом на вид пострадавшая выглядела на все 19 лет. Женщина объяснила, что никому не угрожала собакой, не таскала лицом по асфальту и не била по голове. Она подчеркнула, что диагноз о сотрясении мозга у несовершеннолетней является ложным, так как этого не может быть «чисто физически».

«Я даже не знала, что девочке 14 лет. Но да, за мной есть косяк. Немного переборщила. Но девочка врет. Либо врет ее мать», - подчеркнула собеседница «360».

Елена уточнила, что после произошедшего школьница вместе с друзьями отправилась гулять на детской площадке, где и могла получить травмы.

«Может там девочку били все шестеро друзей», - предположила москвичка.

Она также объяснила, что агрессия в сторону школьницы была ответной реакцией на непристойное поведение.

«Она начала визжать и лететь к алабаю с вытянутыми руками. Но я ей запретила его трогать. После она стала поливать меня матом сверху донизу. Тогда я спросила у ее друга, адекватная ли она, на что тот ответил, что нет», - указала Елена.

Конфликт у подъезда Москвичка отметила, что все это время с ней был ее молодой человек со второй собакой. В определенный момент пара решила уйти домой, однако компания девочки направилась за ними в подъезд. Тогда мужчина решил уточнить их намерения.

«Они сказали, что просто хотят погреться на 10-м этаже. Но мой молодой человек не пустил их. Сказал идти гулять дальше на улице. В тот момент девочка вылетела из подъезда с дичайшим психозом. Она шла вдоль дома, орала, материлась, оскорбляла нас и показывала непристойные знаки руками», - рассказала хозяйка собаки.

В результате Елена не выдержала и применила физическую силу в отношении 14-летней обидчицы. Однако как подчеркнула женщина, она раскаивается в этом. В заключение жительница Москвы еще раз указала на ложь в показаниях подростка.

«Видимо, воспитание у девочки полностью отсутствует, как и правдивая речь», - резюмировала Елена.

Ранее детали произошедшего конфликта раскрыла мать несовершеннолетней. Она указала, что на дочь напали вечером 6 ноября. По ее словам, хозяйка алабая избила ребенка ногами. В результате пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и смещение перегородки носа.

Столичный главк СК также завел против женщины уголовное дело о хулиганстве. Однако результаты медицинской экспертизы могут изменить статью на «Побои».

Драки Животные Школьники Избиения Москва 2023
10 ноября 2023, 12:23
Мост с автомобилем обрушился под Подольском — СМИ
«ВКонтакте»
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Под Подольском обрушился автомобильный мост через реку Пахру. В момент ЧП по нему проезжал автомобиль, который упал в овраг вместе с пролетом. Пострадал один человек, сообщил Telegram-канал «112».

Мост расположен в деревне Кутьино. Днем 10 ноября легковой автомобиль проехал по нему, и произошло обрушение пролета. Очевидцы сообщали, что машины упала вместе с бетонной конструкцией. По их словам, пострадала одна женщина. ей оказали медицинскую помощь.

Подольск
10 ноября 2023, 11:07
Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Горках Ленинских
Telegram
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Причиной крупного пожара на складе в Ленинском городском округе мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Но точные причины пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Около 09:20 открытое горение удалось ликвидировать.

Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели: специалисты занимаются проливкой и разбором конструкций.


Возгорание произошло утром 10 ноября в складских помещениях на улице Восточной в населенном пункте Горки Ленинские.

«Погибших и пострадавших нет», - подчеркнули в прокуратуре.

Выяснение всех обстоятельств крупного пожара на складе в Ленинском городском округе взяла на контроль прокуратура Московской области.

Пожары

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