Обрушение моста через Пахру обернулось уголовным делом о халатности

«Ни воспитания, ни честности». Избившая 14-летнюю школьницу москвичка объяснила мотив своего поступка

Пострадавшая от рук хозяйки алабая 14-летняя жительница Москвы сильно преувеличила некоторые факты истории. По словам напавшей, девочка проявила непристойное поведение после отказа в просьбе погладить собаку. Школьница выкрикивала бранные слова и оскорбляла женщину, которая в итоге не выдержала и применила физическую силу. Хозяйка питомца Елена рассказала «360», что у ребенка нет ни воспитания, ни способности сказать правду.

В Москве на Ангарской улице школьница увидела алабая и захотела его погладить. Однако все закончилось нападением хозяйки собаки на ребенка. Как указала пострадавшая, незнакомка таскала ее за волосы и несколько раз ударила головой об асфальт. Однако сама нападавшая заявила, что большая часть показаний несовершеннолетней является ложью.

«СМИ все исковеркали. Все было совершенно не так. Лучше спросите у девочки про ее воспитание, мат и хамское поведение. Ее друзья-свидетели тоже коверкают факты. Если они считают все это правдой, то пусть так и будет», - высказалась Елена.

По ее словам, девочка дважды позволила себе грубость. При этом на вид пострадавшая выглядела на все 19 лет. Женщина объяснила, что никому не угрожала собакой, не таскала лицом по асфальту и не била по голове. Она подчеркнула, что диагноз о сотрясении мозга у несовершеннолетней является ложным, так как этого не может быть «чисто физически».

«Я даже не знала, что девочке 14 лет. Но да, за мной есть косяк. Немного переборщила. Но девочка врет. Либо врет ее мать», - подчеркнула собеседница «360».

Елена уточнила, что после произошедшего школьница вместе с друзьями отправилась гулять на детской площадке, где и могла получить травмы.

«Может там девочку били все шестеро друзей», - предположила москвичка.

Она также объяснила, что агрессия в сторону школьницы была ответной реакцией на непристойное поведение.

«Она начала визжать и лететь к алабаю с вытянутыми руками. Но я ей запретила его трогать. После она стала поливать меня матом сверху донизу. Тогда я спросила у ее друга, адекватная ли она, на что тот ответил, что нет», - указала Елена.

Конфликт у подъезда Москвичка отметила, что все это время с ней был ее молодой человек со второй собакой. В определенный момент пара решила уйти домой, однако компания девочки направилась за ними в подъезд. Тогда мужчина решил уточнить их намерения.

«Они сказали, что просто хотят погреться на 10-м этаже. Но мой молодой человек не пустил их. Сказал идти гулять дальше на улице. В тот момент девочка вылетела из подъезда с дичайшим психозом. Она шла вдоль дома, орала, материлась, оскорбляла нас и показывала непристойные знаки руками», - рассказала хозяйка собаки.

В результате Елена не выдержала и применила физическую силу в отношении 14-летней обидчицы. Однако как подчеркнула женщина, она раскаивается в этом. В заключение жительница Москвы еще раз указала на ложь в показаниях подростка.

«Видимо, воспитание у девочки полностью отсутствует, как и правдивая речь», - резюмировала Елена.

Ранее детали произошедшего конфликта раскрыла мать несовершеннолетней. Она указала, что на дочь напали вечером 6 ноября. По ее словам, хозяйка алабая избила ребенка ногами. В результате пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и смещение перегородки носа.

Столичный главк СК также завел против женщины уголовное дело о хулиганстве. Однако результаты медицинской экспертизы могут изменить статью на «Побои».