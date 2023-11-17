Ответственность главных жилищных инспекторов - постоянная, подчеркнул министр. По его словам, внимательная работа контролирующих органов должна быть залогом того, чтобы такие трагедии не происходили.

«Вчерашняя трагедия в Астрахани - с чем она связана? - С тем, что не досмотрели», - подчеркнул Файзуллин.

Частичное обрушение жилого дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате один человек погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По предварительной версии следствия, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир здания, во время которого несущие конструкции получили повреждения. Также появилась версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.