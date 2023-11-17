17 ноября 2023, 13:36

Обрушение дома в Астрахани произошло из-за недосмотра — Минстрой

Пресс-служба МЧС
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Частичное обрушение дома в Астрахани связно с недостаточным вниманием со стороны контролирующих органов. Такое заявление сделал глава Минстроя России Ирек Файзуллин, чьи слова привел ТАСС.

Ответственность главных жилищных инспекторов - постоянная, подчеркнул министр. По его словам, внимательная работа контролирующих органов должна быть залогом того, чтобы такие трагедии не происходили.

«Вчерашняя трагедия в Астрахани - с чем она связана? - С тем, что не досмотрели», - подчеркнул Файзуллин.

Частичное обрушение жилого дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате один человек погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По предварительной версии следствия, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир здания, во время которого несущие конструкции получили повреждения. Также появилась версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.

Обрушения Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 14:28
Самолет разорвал колеса шасси во время рейса из Санкт-Петербурга в Сочи — СМИ
Unsplash
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Авиалайнер разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолет авиакомпании «Победа» совершал рейс из Петербурга в Сочи. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины от колес шасси.

Повреждения колес специалисты обнаружили при осмотре лайнера после посадки в Сочи. По информации издания, пилоты смогли успешно приземлиться, несмотря на порванные шины, и заслужили аплодисменты пассажиров.

Ранее экстренную посадку совершил Boeing-737 , который вылетел из Сочи. Самолету пришлось сесть в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Причиной экстренной посадки назвали неисправность лайнера - у него возникли проблемы с выпуском закрылок. По словам представителя оперативных служб, самолет сжигал топливо перед посадкой.

На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа. Перед тем как приземлиться, самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Некоторые пассажиры перед посадкой начали плакать от волнения.

Санкт-Петербург Сочи Самолеты
17 ноября 2023, 14:11
«Не здоровается ни с кем». Соседка — о девочке, подозреваемой в подготовке нападения на школу в Балашихе
Телеканал «360»
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СМИ сообщили, что 14-летнюю девочку в Балашихе якобы заподозрили в подготовке нападения на школу. Соседка семьи, живущая этажом ниже, рассказала «360», что проблем с семьей не было, однако девочка вела себя не слишком дружелюбно.

Женщину сильно удивило, что у школьницы могли возникнуть проблемы с законом. Она вспомнила, что в тот же день видела и девочку, и ее мать.

«С семьей никаких проблем… Но она ходит - не здоровается ни с кем», - отметила жительница дома.

На вопрос о том, считает ли девочку агрессивной, соседка ответила «не знаю».

«Семья нормальная, молодые. <…> Они дверь не открывают. Даже когда ремонт какой-то был… А так тишина», - добавила собеседница «360».

В СМИ распространилась информация о том, что восьмиклассница якобы интересовалась движением «Колумбайн»* и планировала нападение на школу № 15. Отмечалось, что в ее квартире прошли обыски и обнаружились, в частности, самодельный предмет с фитилем и два ножа, а в телефоне - фотографии преступников и подписки на тематические паблики. Появлялась информация о том, что девочку задержали, однако ее мать опровергла эти данные.

* Движение «Колумбайн» признали террористическим и запретили в России.

Школы Школьники Балашиха
17 ноября 2023, 13:04
Советского кинохудожника развели в Москве почти на 450 тысяч рублей — СМИ
Telegram
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В Москве телефонные мошенники развели советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили Лемешеву, что с его счетов пытаются списать деньги. Для того чтобы это избежать, ему настоятельно посоветовали снять средства и перевести на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Позже мужчина понял, что обманули и обратился в полицию. Проводится проверка.

Игорь Лемешев - заслуженный художник России, член Союза Кинематографистов РФ и Союза художников РФ. Он работал художником-оформителем в Большом театре, оформил множество киноплакатов советских картин. Среди них: «Сталкер» и «Мы из джаза».

В среду, 15 ноября, телефонные мошенники обманули пожилую москвичку, предложив ей зарабатывать на инвестициях после продажи ее квартир за 18,7 миллиона рублей.

Мошенничество Москва 2023
17 ноября 2023, 13:03
Рабочий получил травмы на стройке в Москве
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Строительный рабочий получил травмы, когда на него упал предмет на объекте на улице Автозаводская. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Предположительно, причиной травм стало падение предмета с большой высоты. Мужчину госпитализировали.

«Мужчина 1985 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии», - отметили в пресс-службе.

Причину происшествия начали устанавливать сотрудники столичной прокуратуры. Их будет координировать зампрокурора Юрий Ходыревский.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку после падения лесов на объекте, расположенном на Покровской улице. Там начали строить трехэтажный торговый центр, но в процессе пострадали двое рабочих.

Еще один рабочий погиб после падения на стройке на улице Вильгельма Пика в Москве. По предварительным данным, ЧП произошло из-за несоблюдения мер безопасности.

Строительство Москва 2023

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