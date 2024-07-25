«Обращаются неаккуратно». Инвалиду сломали коляску на рейсе «Уральских авиалиний»

Перед полетом Ксения проконтролировала, чтобы коляску оформили правильно. По прибытии сопровождающие сообщили девушке, что у кресла полностью отломана одна подножка.

«Выяснилось, что они отломали цельную конструкцию, то есть цельную раму из алюминия, просто так она сломана быть не могла. На нее оказали какое-то сильное физическое воздействие при транспортировке. Как именно это произошло и в какой момент я, естественно, не знаю», - добавила Ксения.

Она написала претензию на авиакомпанию, которую обещали рассмотреть в течение 30 дней. При этом без коляски девушка не могла даже покинуть аэропорт.

«У них нет никаких инструкций на этот счет, как они могут помочь пассажиру, если они сломали коляску, и она не подлежит использованию. <…> И в итоге решение придумали мы. Мы попросили авиакомпанию следующим рейсом направить в Москву мою вторую коляску, которой я пользуюсь дома», - добавила потерпевшая.

Девушка решила обратиться в СМИ, потому что авиакомпании неаккуратно обращаются с колясками.

«Во-первых, это порча имущества. Во-вторых, это порча имущества такого, без которого человек не может обходиться. И вот сейчас я нахожусь у специалиста, мы с ним подбирали новую коляску. Он сказал, что даже если мы прямо сейчас заплатим деньги, то ее произведут не раньше, чем через пять-шесть месяцев», - рассказала Ксения.

При этом коляски выросли в цене. Кресло изготовят за границей по индивидуальному заказу, заключила девушка.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова дала комментарий 360.ru по факту произошедшего.

«Авиакомпания проводит внутреннее расследование данной ситуации», - заявила она.

Подобная история с этим же перевозчиком произошла в сентябре 2023 года. Паралимпийцу Николаю Руденко дважды сломали электроколяску во время перелетов на самолете «Уральских авиалиний».