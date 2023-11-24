Оборудование электроподстанции «Чагино» вновь заработало в штатном режиме

В трех московских аэропортах задержали минимум 50 авиарейсов задержали из-за обильных снегопадов. Еще 12 полетов во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс Расписание».

На 8:37 во Внуково задержали восемь рейсов, а пять отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и отменили пять. В Шереметьево же сняли два рейса и задержали 14. Позже число несостоявшихся перелетов из-за сильных осадков увеличилось.

До этого в четверг, 23 ноября, снегопад парализовал работу воздушных гаваней Москвы. В трех аэропортах отменили и задержали сразу 30 рейсов.

Из-за плохих погодных условий московские власти ввели желтый уровень опасности. Синоптики заявили, что российскую столицу накроет метель , из-за чего прирост снега составит до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.