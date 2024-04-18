Оборудование для спасательных работ в темноте доставили в Курган

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Специальное оборудование доставили самолетом из Москвы. Приборы предназначаются для освещения территорий во время поисково-спасательных операций в темноте, отметили в пресс-службе.

«В ночь с 17 на 18 апреля аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России Ил-76», - уточнили представители воздушной гавани.

Специальное оборудование доставили самолетом из Москвы. Приборы предназначаются для освещения территорий во время поисково-спасательных операций в темноте, отметили в пресс-службе.

В Курганской области ввели режим ЧС регионального масштаба из-за паводка. Днем ранее ситуацию в Белозерском округе области назвали критической, местных жителей призвали срочно эвакуироваться. По данным регионального управления МЧС, В Курганской области ввели режим ЧС регионального масштаба из-за паводка. Днем ранее ситуацию в Белозерском округе области назвали критической, местных жителей призвали срочно эвакуироваться.

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие день-два уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься. Интенсивное повышение уровня воды возможно в Кетовском муниципальном округе.

Президент России Владимир Путин призвал оперативно оценить ущерб о паводков. Глава государства также поручил контролировать вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от подтопления регионов.

«В ночь с 17 на 18 апреля аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России Ил-76», - уточнили представители воздушной гавани.