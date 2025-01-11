11 января 2025, 04:14

Обнаружили аномалию. Радар самолета с россиянами на борту стал показывать метки-фантомы

Unsplash
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Пилоты выполнявшего рейс из Уфы в Ташкент самолета заметили на радаре метки-фантомы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Как уточнило издание, происшествие зафиксировали на авиалайнере, который принадлежит российской авиакомпании Utair. Данные о необычных показаниях радара экипаж передал в центр управления еще на рейсе в четверг, 9 января.

Прибор TCAS, система предупреждения о вероятном столкновении с самолетами, показал пилотам Boeing 737-800 сразу пять меток. Каждая из них сигнализировала о приближении к авиалайнеру других воздушных судов.

Однако дальнейшая проверка показала, что в указанной зоне полета других самолетов не было. Командир воздушного судна решил продолжить выполнение рейса.

Пилот не передавал в центр управления сигналы «Срочности» или «Бедствия». Полет завершился штатно: лайнер успешно приземлился в столичном аэропорту Узбекистана, пассажиры и экипаж не пострадали.

Представители авиакомпании комментариев пока не предоставляли. Ранее в январе прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета во Внуково - оператором этого авиалайнера также выступает компания Utair.

Самолеты Boeing Авиакомпании
11 января 2025, 04:12
Молодой москвич умер после лечения сразу 11 зубов за один прием
РИА «Новости»
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В Москве 19-летний парень скончался вскоре после четырехчасового приема у стоматолога, во время которого ему лечили сразу 11 зубов. Об этом сообщило издание mk.ru.

По данным издания, 8 января молодой человек отправился на прием к стоматологу, где выяснилось, что лечить ему придется 11 зубов. Молодой человек приехал в Москву ненадолго - навестить родственников, предположительно, он решил устранить все проблемы с зубами за один прием, пока был в гостях.

В результате вся операция длилась четыре часа, за которые пришлось трижды делать пациенту обезболивание. По окончании лечения парень заплатил 70 тысяч рублей и отправился домой.

На следующее утро, 9 января, родственники не смогли разбудить парня, а вызванные врачи скорой помощи констатировали смерть от остановки сердца во сне.

Ранее в Хабаровске стоматологи удалили пациентке 16 зубов без причины. После этого ей поставили протезы, которые не соответствовали физиологическим особенностям.

Школы Скорая помощь Врачи Москва
11 января 2025, 02:47
Десять дней на высоте. Чудесное спасение пса Сынка попало на видео
Пресс-служба МЧС
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В Нижнем Новгороде спасли собаку по кличке Сынок, которая более недели провела в трубе без еды и воды. Видео уникальной спасательной операции опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС в официальном Telegram-канале.

Собака застряла в трубе на высоте около 10 метров. Попытки выманить его с помощью мяса и костей не принесли результатов. Прохожие обратились за помощью к МЧС.

В оперативную работу включились сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также работники аварийно-спасательных служб города и области.

Операция оказалась сложной. Собаку удалось достать только благодаря смелости спасателя первого класса Александра Плеснева. Он сам залез в трубу с одной стороны и, толкая животное, постепенно вывел его наружу.

После спасения «Сынок» сразу направился к ближайшей луже воды - собака показывала явные признаки обезвоживания. Спасатели, в свою очередь, предприняли меры предосторожности, закрыв отверстия в трубе, чтобы другие животные не попали в подобную ловушку.

Ранее спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео.

Спасатели Видео Собаки Животные
10 января 2025, 23:38
Склад загорелся на площади в 2 тысячи «квадратов» в Первомайском в Подмосковье
Пресс-служба МЧС
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Металлический ангар загорелся в поселке Первомайский. Пожар удалось локализовать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь охватил 2,1 тысячи квадратных метров, на тушении пожара задействовали более 50 специалистов и 18 единиц техники.

«Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализовали.

В Ленинградской области пожар вспыхнул на территории завода по производству ацетона в промзоне Гатчины на Индустриальной улице. На место возгорания выехал пожарный поезд. Позже в МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение.

Спасатели Пожары Россия
10 января 2025, 22:18
Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся на центре Москвы
Freepik
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ДТП произошло на улице Земляной Вал в Москве. Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся на бок, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла перед Таганским тоннелем на полосе в сторону Павелецкой. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в отбойник. Gelandewagen завалился на бок. На место происшествия выехала скорая и сотрудники ГАИ.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Водителя заблокировало в салоне, обстановка на месте спокойная, добавил источник.

Ранее девятилетний ребенок, попавший в ДТП в Истре 2 января, умер в больнице. Женщина за рулем Suzuki выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi. Ребенок был пассажиром японской иномарки.

ДТП Водители Москва

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