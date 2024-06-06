Обнаружено оружие, из которого застрелили мужчину на западе Москвы

Убийство 34-летнего мужчины на западе Москвы было заказным. По предварительным данным, киллер стрелял из АКС-74У, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, против нападавшего возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Ему грозит более 15 лет колонии.

Журналисты уточнили, что погибший работал сисадмином в столичной фирме , занимающейся арендой аппаратуры связи. Расправа произошла рядом с домом, где он жил.

Стрелявший был одет в черное, на его лице была медицинская маска. Он открыл стрельбу рядом с детской площадкой, ранил мужчину в спину, а потом догнал и добил.

Авторы канала добавили, что погибший был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Он отказался прокомментировать произошедшее. Его фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами.

В Москве объявили план «Перехват». Нападавшего продолжают искать.