«Обмороки, крики и паника». Вылет самолета в Сочи задержали на два часа

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По данным Telegram-канала SHOT, рейс должен был вылететь из Сочи в Москву в 12:25, однако его задержали сначала на полчаса, а потом - на два с половиной.

В самолете без кондиционеров Дайнега рассказала «360», что на борту происходила настоящая паника. В течение часа пассажиры сидели у входа.

«Задержали рейс. <…> Потом нас посадили в самолет и там продержали еще полтора часа. Без кондиционеров. Люди задыхались. Кто-то падал в обморок, дети кричали и плакали, началась давка. Они не выпускали нас», - заявила певица.

По ее словам, причиной такого решения компании стал убранный трап. Сначала двери Boeing были открыты.

«Убрали трап самолета. С открытыми дверьми сидели. То есть нарушили все правила безопасности. Самолет потом закрыли и пытались завести двигатель», - рассказала исполнительница.

Проблемы с двигателем По ее словам, двигатель не завелся дважды. В результате пассажирам стало страшно лететь, из-за чего началась новая волна паники.

«Они стали кричать, чтобы выйти из самолета. Творился треш», - констатировала Дайнега.

На кадрах, снятых лично Миленой, можно увидеть красные лица пассажиров. Почти все сидели в напряжении. Люди обмахивались флаерами от авиакомпании, шума кондиционеров внутри Boeing слышно не было.

Кроме того, по сведениям Дайнеги, сам Boieng якобы находится в частной собственности какого-то мужчины. Поэтому, кто именно должен отвечать за произошедшее, непонятно.

Певица подчеркнула, что только спустя несколько часов к борту подогнали трап и стали выпускать людей.

«Из-за паники люди выбежали без посадочных билетов и вещей. Потому что в Сочи была жара, в самом самолете было очень душно», - заметила она.

Люди остались без багажа После того, как пассажиры покинули место двухчасового заточения, компания, обратила внимание Дайнега, начала пытаться вывернуть ситуацию в свою пользу - чтобы не отдавать обратно деньги.

Однако на предоставленных артисткой видео одна из бортпроводниц заверила, что средства можно будет вернуть по месту приобретения билетов.

Позже певица заявила, что перевозчик врет пассажирам - якобы самолет все-таки готовится к вылету. При этом многие пассажиры не смогли забрать совой багаж по многочисленным причинам.

«На самом деле, самолет сейчас закрыли из-за того, что ситуацию предали огласке. Не отдают багаж многим людям. Я свой багаж забрала, мне повезло больше всех. Некоторые вещи закрыли прямо в самолете. Кому-то сказали, что багаж уже улетел, кому-то, что его потом отдадут», - рассказала Дайнега.

Она подчеркнула, что возврат денежных средств за билеты так и не поступил. Многие начали негодовать, потому что стоимость перелета за одного человека достигала 30 тысяч рублей.

«Кто-то летел семьей. Представляете, на четверых - это 120 тысяч рублей. По факту с этой авиакомпанией - полная катастрофа», - заявила певица.

Артистка сообщила, что решила попытаться купить билет другой авиакомпании, чтобы добраться до Москвы.

«Не знаю, получится ли у меня», - заключила Милена.

В понедельник, 25 сентября, произошла похожая ситуация - рейс из Иркутска в Таиланд задержали. Однако в этой ситуации задержка составила несколько дней. Пассажиры стали ожидать обещанного отправления в среду, 27 сентября.

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По данным Telegram-канала Shot, рейс должен был вылететь из Сочи в Москву в 12:25, однако его задержали сначала на полчаса, а потом - на два с половиной.

В самолете без кондиционеров Дайнега рассказала «360», что на борту происходила настоящая паника. В течение часа пассажиры сидели у входа.

«Задержали рейс. <…> Потом нас посадили в самолет и там продержали еще полтора часа. Без кондиционеров. Люди задыхались. Кто-то падал в обморок, дети плакали, началась давка. Они не выпускали нас», - заявила певица.

По ее словам, причиной такого решения компании стал убранный трап. Сначала двери Boeing были открыты.

«Убрали трап самолета. С открытыми дверями сидели. То есть нарушили все правила безопасности. Самолет потом закрыли и пытались завести двигатель», - рассказала исполнительница.

Проблемы с двигателем По ее словам, двигатель не завелся дважды. В результате пассажирам стало страшно лететь, из-за чего началась новая волна паники.

«Они стали кричать, чтобы выйти из самолета. Творился треш», - констатировала Дайнега.

На кадрах, снятых лично Миленой, можно увидеть красные лица пассажиров. Почти все сидели в напряжении. Люди обмахивались флаерами от авиакомпании, шума кондиционеров внутри Boeing слышно не было.

Кроме того, по сведениям Дайнеги, сам Boieng якобы находится в частной собственности какого-то мужчины. Поэтому, кто именно должен отвечать за произошедшее, непонятно.

Певица подчеркнула, что только спустя несколько часов к борту подогнали трап и стали выпускать людей.

«Из-за паники люди выбежали без посадочных билетов и вещей. Потому что в Сочи была жара, в самом самолете было очень душно», - заметила она.

Люди остались без багажа После того как пассажиры покинули место двухчасового заточения, компания, обратила внимание Дайнега, начала пытаться повернуть ситуацию в свою пользу - чтобы не отдавать обратно деньги.

Однако на предоставленных артисткой видео одна из бортпроводниц заверила, что средства можно будет вернуть по месту приобретения билетов.

Позже певица заявила, что перевозчик обманывает пассажиров: якобы самолет все-таки готовится к вылету. При этом многие пассажиры не смогли забрать свой багаж по многочисленным причинам.

Она подчеркнула, что возврат денежных средств за билеты так и не поступил. Многие начали негодовать, потому что стоимость перелета за одного человека достигала 30 тысяч рублей.

«Кто-то летел семьей. Представляете, на четверых - это 120 тысяч рублей. По факту с этой авиакомпанией - полная катастрофа», - заявила певица.

Артистка сообщила, что решила попытаться купить билет другой авиакомпании, чтобы добраться до Москвы.

«Не знаю, получится ли у меня», - заключила Милена.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.