«Обмороки, крики и паника». Вылет самолета в Сочи задержали на два часа

26 сентября 2023, 18:00
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В аэропорту Сочи более двух часов 250 пассажиров Boeing авиакомпании Nordwind Airlines держали запертыми в самолете. У лайнера попросту не заводился двигатель. Люди, в том числе и дети, сидели в душном салоне без кондиционеров, пытаясь докричаться до персонала и выбраться наружу. О ситуации «360» рассказала певица Милена Дайнега, оказавшаяся на борту.

По данным Telegram-канала SHOT, рейс должен был вылететь из Сочи в Москву в 12:25, однако его задержали сначала на полчаса, а потом - на два с половиной.

В самолете без кондиционеров Дайнега рассказала «360», что на борту происходила настоящая паника. В течение часа пассажиры сидели у входа.

«Задержали рейс. <…> Потом нас посадили в самолет и там продержали еще полтора часа. Без кондиционеров. Люди задыхались. Кто-то падал в обморок, дети кричали и плакали, началась давка. Они не выпускали нас», - заявила певица.

По ее словам, причиной такого решения компании стал убранный трап. Сначала двери Boeing были открыты.

«Убрали трап самолета. С открытыми дверьми сидели. То есть нарушили все правила безопасности. Самолет потом закрыли и пытались завести двигатель», - рассказала исполнительница.

Проблемы с двигателем По ее словам, двигатель не завелся дважды. В результате пассажирам стало страшно лететь, из-за чего началась новая волна паники.

«Они стали кричать, чтобы выйти из самолета. Творился треш», - констатировала Дайнега.

На кадрах, снятых лично Миленой, можно увидеть красные лица пассажиров. Почти все сидели в напряжении. Люди обмахивались флаерами от авиакомпании, шума кондиционеров внутри Boeing слышно не было.

Кроме того, по сведениям Дайнеги, сам Boieng якобы находится в частной собственности какого-то мужчины. Поэтому, кто именно должен отвечать за произошедшее, непонятно.

Певица подчеркнула, что только спустя несколько часов к борту подогнали трап и стали выпускать людей.

«Из-за паники люди выбежали без посадочных билетов и вещей. Потому что в Сочи была жара, в самом самолете было очень душно», - заметила она.

Люди остались без багажа После того, как пассажиры покинули место двухчасового заточения, компания, обратила внимание Дайнега, начала пытаться вывернуть ситуацию в свою пользу - чтобы не отдавать обратно деньги.

Однако на предоставленных артисткой видео одна из бортпроводниц заверила, что средства можно будет вернуть по месту приобретения билетов.

Позже певица заявила, что перевозчик врет пассажирам - якобы самолет все-таки готовится к вылету. При этом многие пассажиры не смогли забрать совой багаж по многочисленным причинам.

«На самом деле, самолет сейчас закрыли из-за того, что ситуацию предали огласке. Не отдают багаж многим людям. Я свой багаж забрала, мне повезло больше всех. Некоторые вещи закрыли прямо в самолете. Кому-то сказали, что багаж уже улетел, кому-то, что его потом отдадут», - рассказала Дайнега.

Она подчеркнула, что возврат денежных средств за билеты так и не поступил. Многие начали негодовать, потому что стоимость перелета за одного человека достигала 30 тысяч рублей.

«Кто-то летел семьей. Представляете, на четверых - это 120 тысяч рублей. По факту с этой авиакомпанией - полная катастрофа», - заявила певица.

Артистка сообщила, что решила попытаться купить билет другой авиакомпании, чтобы добраться до Москвы.

«Не знаю, получится ли у меня», - заключила Милена.

В понедельник, 25 сентября, произошла похожая ситуация - рейс из Иркутска в Таиланд задержали. Однако в этой ситуации задержка составила несколько дней. Пассажиры стали ожидать обещанного отправления в среду, 27 сентября.

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По данным Telegram-канала Shot, рейс должен был вылететь из Сочи в Москву в 12:25, однако его задержали сначала на полчаса, а потом - на два с половиной.

В самолете без кондиционеров Дайнега рассказала «360», что на борту происходила настоящая паника. В течение часа пассажиры сидели у входа.

«Задержали рейс. <…> Потом нас посадили в самолет и там продержали еще полтора часа. Без кондиционеров. Люди задыхались. Кто-то падал в обморок, дети плакали, началась давка. Они не выпускали нас», - заявила певица.

По ее словам, причиной такого решения компании стал убранный трап. Сначала двери Boeing были открыты.

«Убрали трап самолета. С открытыми дверями сидели. То есть нарушили все правила безопасности. Самолет потом закрыли и пытались завести двигатель», - рассказала исполнительница.

Проблемы с двигателем По ее словам, двигатель не завелся дважды. В результате пассажирам стало страшно лететь, из-за чего началась новая волна паники.

«Они стали кричать, чтобы выйти из самолета. Творился треш», - констатировала Дайнега.

На кадрах, снятых лично Миленой, можно увидеть красные лица пассажиров. Почти все сидели в напряжении. Люди обмахивались флаерами от авиакомпании, шума кондиционеров внутри Boeing слышно не было.

Кроме того, по сведениям Дайнеги, сам Boieng якобы находится в частной собственности какого-то мужчины. Поэтому, кто именно должен отвечать за произошедшее, непонятно.

Певица подчеркнула, что только спустя несколько часов к борту подогнали трап и стали выпускать людей.

«Из-за паники люди выбежали без посадочных билетов и вещей. Потому что в Сочи была жара, в самом самолете было очень душно», - заметила она.

Люди остались без багажа После того как пассажиры покинули место двухчасового заточения, компания, обратила внимание Дайнега, начала пытаться повернуть ситуацию в свою пользу - чтобы не отдавать обратно деньги.

Однако на предоставленных артисткой видео одна из бортпроводниц заверила, что средства можно будет вернуть по месту приобретения билетов.

Позже певица заявила, что перевозчик обманывает пассажиров: якобы самолет все-таки готовится к вылету. При этом многие пассажиры не смогли забрать свой багаж по многочисленным причинам.

Она подчеркнула, что возврат денежных средств за билеты так и не поступил. Многие начали негодовать, потому что стоимость перелета за одного человека достигала 30 тысяч рублей.

«Кто-то летел семьей. Представляете, на четверых - это 120 тысяч рублей. По факту с этой авиакомпанией - полная катастрофа», - заявила певица.

Артистка сообщила, что решила попытаться купить билет другой авиакомпании, чтобы добраться до Москвы.

«Не знаю, получится ли у меня», - заключила Милена.

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Сочи Самолеты Россия
Стали известны подробности задержания украинца, доставившего торт летчикам в Армавире
23 октября 2023, 03:50
Freepik
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Курьера, который пытался отравить бывших воспитанников летного училища в Армавире Краснодарского края, задержали в аэропорту Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что подозреваемым оказался 32-летний Семенов Е. Его поймали в воздушной гавани 21 октября, когда он пытался улететь в Москву дневным рейсом. Также мужчину объявили в розыск по статье «Разбой». По предварительным данным, это сделали из-за отсутствия достаточных доказательств причастности подозреваемого к происшествию. После задержания его отправили к оперативникам из Армавира.Официально об этом происшествии пока не сообщали.

Ранее стало известно о попытке отравления алкоголем и тортом 77 выпускников летного училища в Армавире. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учреждения, когда на торжество приехал доставщик. Он принес презенты от анонимного отправителя. Однако летчики не стали есть подарки. Один из них посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно курьера. Позже выяснилось, что им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области.

Еда Военные Севастополь
«Оставил на лавочке». Стало известно, куда пропала писавшая «из ада» екатеринбурженка
23 октября 2023, 01:47
Freepik
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Пропавшая в Екатеринбурге женщина, которую искали почти полгода, поругалась с мужем и исчезла «с радаров» своих родственников. Подробности почти детективной истории рассказало интернет-издание E1.ru.

По информации СМИ, Анастасия перед исчезновением поругалась с мужем. В Екатеринбург они с супругом переехали в апреле, дочка осталась с бабушкой в Омске.

«Он бросил ее на скамеечке в парке. Она нашла другого мужчину и жила с ним. С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что ее ищут», - рассказал изданию близкий к силовым структурам источник.

После этого Анастасия сама пришла в полицию. Женщина написала объяснительную записку и попросила ее не искать. По информации полиции, пропавшая проживает в том же районе, где в июле ее засекла камера наблюдения.

Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении. Несколько месяцев женщина не выходила на связь, потом написала супругу : «Я не могу говорить, я в аду. Помоги».

Женщины Екатеринбург
Человек погиб при пожаре в квартире девятиэтажки на юге Москвы
22 октября 2023, 20:33
unsplash.com
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На юге Москвы в квартире девятиэтажного  дома произошел пожар. Один человек погиб, сообщил источник «360.

Возгорание зафиксировали в доме № 10, корпус 1 на улице Ясеневой. На место случившегося прибыли спасатели. Огонь охватил площадь три квадратных метра. Источник добавил, что двухкомнатная квартира, где произошел пожар, захламлена.

В этот же день огонь вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения, горели книги.

Вечером 22 октября стало известно, что в Москве едва не сгорел склад службы доставки «Самокат». Причиной тому стало короткое замыкание батареи курьерского электровелосипеда во время зарядки.

Пожары Москва 2023
Самосвал врезался в автокран на МКАД
22 октября 2023, 20:24
РИА «Новости»
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ДТП с участием самосвала и автокрана произошло на Московской кольцевой автодороге в районе развязки с Каширским шоссе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На внешней стороне 24 километра МКАД самосвал врезался в стоящий автокран. По данным источника, в результате пострадали три человека. На место случившегося прибыли оперативные службы столицы.

В дептрансе Москвы предупредили, что в движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне на Марксистской улице столицы произошла авария с шестью иномарками. Три человека пострадали. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda.

В этот же день водитель Nissan наехал на мачту светофора в Москве. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.

ДТП Москва 2023

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