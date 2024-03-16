16 марта 2024, 15:10

Обманутый студент в Тобольске взорвал петарду на избирательном участке

РИА «Новости»
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В Тюменской области студент медколледжа взорвал петарду на избирательном участке. Мошенники пообещали ему вернуть деньги, взятые в кредит, в обмен на диверсию, сообщил Telegram-канал Baza.

Уроженец Таджикистана учился в медицинском колледже и пострадал от телефонных мошенников. Они сначала вынудили его взять кредиты на 1 880 000 рублей, а затем предложили вернуть деньги в обмен на услугу. Парню поручили взорвать петарду на избирательном участке в Тобольске.

Студент послушался, сходил в магазин фейерверков и взорвал петарду в тамбуре гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне. Он получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. Полиция задержала парня, ему грозит уголовная ответственность.

В Ижевске член избирательной комиссии хотела залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней, а в Екатеринбурге женщину с таким же антисептиком схватили у входа на участок. Депутаты решили ужесточить наказание за попытки сорвать выборы.

Задержания Тюмень Студенты Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:37
Открытое горение ликвидировали на НПЗ в Самарской области
Пресс-служба МЧС
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Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на Сызранском НПЗ, которое произошло в результате атаки украинского БПЛА утром 16 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Самарской области.

Власти региона уточнили, что с 09:03 спасатели работали над локализацией открытого горения. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, к 13:25 его ликвидировали. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара.

Украинский беспилотник атаковал Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. На первом предприятии загорелась установка по переработке нефтепродуктов. На втором заводе произошло небольшое возгорание , которое быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что в регионе появится оперативный штаб. Его члены будут заниматься вопросами, связанными с охраной важных объектов инфраструктуры.

Пожары Россия Заводы
16 марта 2024, 15:07
Фейк: взрывное устройство сдетонировало на избирательном участке в Белгороде
РИА «Новости»
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В Сети появилась видео, на котором слышен похожий на звук взрыв. Авторы ролика заявили, что это якобы произошло на избирательном участке одной из школ Белгорода. Однако информация оказалась фейком.

Фейк В Telegram-канале «Боевые отряды Навального 2.0» опубликовали два видео. На одном из них показали школу, где якобы находится один из избирательных участков. На втором - здание, где рядом дежурят автомобили силовиков. Затем на видео можно услышать похожий на взрыв звук. Авторы утверждают, что это сработало заложенное ими взрывное устройство.

Правда Видео распространяют проукраинские Telegram-каналы, на которых якобы запечатлена белгородская школа. Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала опровержение , в котором заявила, что видео являются фейком.

«Сегодня, 16 марта 2024 года, в интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте», - указали в сообщении.

Таким образом информация о взрыве на избирательном участке в Белгороде не соответствует действительности. Избирательный процесс не останавливается.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Взрывы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 12:37
Подросток потушил снежком Вечный огонь в Ленобласти и сбежал
РИА «Новости»
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Полиция Ленинградской области объявила в розыск подростка, который потушил огонь мемориала «Памяти павших» в городе Кириши. Мальчик бросил в него снежок и сбежал, сообщили «Известия».

Выходку зафиксировала камера видеонаблюдения. Вечером 15 марта подросток пришел к мемориалу на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира, наклонился над Вечным огнем и бросил в него снежок. Огонь потух, и хулиган убежал.

Правоохранители объявили подростка в розыск. По информации журналистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининградской области пьяные туристы устроили пикник на братской могиле. Они прыгали через Вечный огонь и веселились, а перед уходом забрали корзину с цветами. Возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пару задержали.

Уголовное дело Ленинградская область Полиция Вандализм
16 марта 2024, 12:27
Почти 200 тысяч рублей украли у актера Маковецкого в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Актер Сергей Маковецкий стал жертвой воров в Санкт-Петербурге. О преступлении против знаменитого артиста сообщил РЕН ТВ.

По данным источника канала, Маковецкий после выступления решил прогуляться по Северной столице вместе с крестником.

Вещи, в том числе рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей, они оставили в автомобиле с водителем, который передал их сотруднику отеля. Тот положил их в специальную ячейку для хранения.

После возвращения в гостиницу актер забрал рюкзак и направился пить чай в ресторан. А когда решил рассчитаться, обнаружил, что конверт с деньгами бесследно исчез, добавил собеседник РЕН ТВ, уточнив, что банкноты актер видел в последний раз в гримерке.

Крестник Маковецкого в беседе с каналом подтвердил факт кражи. Сам Маковецкий случившееся никак не комментировал.

Санкт-Петербург Кражи Актеры

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