26 ноября 2023, 15:02

Обломки упавшего в Луковне украинского беспилотника повредили четыре дома

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Повреждения четырех домовладений в СНТ ЗИО-4 после падения украинского беспилотника выявили в ходе тщательного осмотра деревни Луковня. Осколки БПЛА выбили стекла в постройках, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов в Telegram-канале.

«Обязательно окажем помощь людям, заменим стекла в максимально короткие сроки», - заявил он.

Артамонов указал, что аварийные бригады вскоре приступят к ликвидации последствий падения украинского беспилотника.

Ранее и. о. главы Подольска подтвердил падение частей дрона на территории деревни Луковня. Сам БПЛА сбили российские ПВО во время его подлета к Москве. В Сети также появилось видео со взрывом в небе над Подольском. На место ЧС прибыли оперативники, сформировали штаб по выяснению всех деталей произошедшего.

В воскресенье, 26 ноября, Минобороны заявило о перехвате девяти украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Беспилотники Россия
26 ноября 2023, 18:09
Взорвавшаяся кофемолка оторвала кисть школьнику в Забайкалье
РИА «Новости»
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Ребенок получил многочисленные травмы после взрыва электроприбора в Забайкальском крае. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале.

«Мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести», - уточнили в сообщении.

Сейчас врачи оказывают школьнику всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным «Известий» , житель города Балей принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его 14-летний сын решил проверить, как работает бытовая техника.

После того как мальчик включил кофемолку в сеть, прогремел взрыв. Восьмиклассник получил множественные ранения левой руки, лица, правого глаза, груди и живота. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.

По неподтвержденной информации, криминалисты обнаружили среди фрагментов кофемолки похожий на детонатор предмет.

Ранее 18-летний житель Санкт-Петербурга лишился пальца из-за взорвавшейся петарды. Юноша приобрел ее на одном из маркетплейсов. Петарда взорвалась у него в руке.

Дети Взрывы
26 ноября 2023, 17:37
Врачи не успели спасти 280-килограммового жителя Тюмени от проблем с сердцем
РИА «Новости»
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В Тюмени скончался 280-килограммовый затворник, который пять лет не выходил на улицу и практически не поднимался на ноги. Леонид Андреев был одним из тех, чей вес бил все мировые рекорды. Портал NGS.RU сообщил, что мужчина умер из-за проблем с сердцем.

В молодости Леонид был спортсменом, занимался борьбой и весил 70 килограммов. Первый скачок веса произошел после того, как тюменец вернулся из армии. Тогда мужчина стал весить больше центнера.

По словам самого Андреева, каждые семь-восемь лет масса тела сильно увеличивалась. В результате из-за проблем со здоровьем ему пришлось уволиться задолго до пенсии - в 55 лет.

«Потом опять какой-то скачок делается, опять вес прибавляется - и так далее. Уже потом врачи сказали, что это обмен веществ нарушен», - рассказал Леонид.

После того как историю тюменца растиражировали СМИ, внимание на него обратили местные власти. Они пообещали обустроить быт мужчины, так как в его доме не было ни водоснабжения, ни газа.

Леонид оформил инвалидность и принял подарок в виде специального матраса от пролежней. На пенсионные деньги купил телевизор.

Со временем из-за ожирения у мужчины обострились проблемы с сердцем. Тогда он решил сесть на диету, но на следующий день умер.

Анестезиолог-реаниматолог Наталья Арсеньева отмечала, что артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение являются основными причинами возникновения инфаркта.

Смертность Тюмень Россия Ожирение
26 ноября 2023, 17:22
Мужчина на юго-востоке Москвы угрожал детям ножом
РИА «Новости»
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Мужчина бегал в районе Марьино в Москве за детьми с ножом и угрожал прохожим. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, сотрудники полиции задержали злоумышленника. Кроме того, стражи правопорядка обнаружили его автомобиль, в котором лежал пистолет.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ЧП.

Ранее обвиняемых в избиении детей на улице арестовали в Москве. Вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили палками недалеко от жилого дома на Базовской улице. Один из фигурантов угрожал жертвам ножом.

Дети Преступления Поножовщины
26 ноября 2023, 15:03
СМИ «похоронили» убившего Флойда экс-полицейского
Global Look Press
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Американские СМИ распространили информацию о смерти бывшего полицейского Дерека Шовина, на которого напали с ножом в тюрьме. Представитель генпрокуратуры штата Миннесота Брайан Эванс опроверг эти новости, сообщило Associated Press.

По его словам, экс-полицейский сможет выжить после нанесенных ему ножевых ранений. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В воскресенье, 26 ноября, на осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда экс-полицейского напали в американской тюрьме. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным издания, Шовина пырнул другой заключенный. В результате тот получил серьезные ранения.

Сотрудники исправительного учреждения Аризоны оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Позже СМИ распространили информацию о смерти Шовина, которая в итоге оказалась ложной.

Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года, после чего в США начались массовые протесты. В интернете опубликовали кадры, на которых полицейские надели на темнокожего мужчину наручники и втроем прижали его к земле. Один из них наступил ему коленом на шею.

Сам Флойд говорил, что может дышать. В результате он затих, а затем скончался в реанимации. Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и приговорили к 22,5 года тюрьмы.

США Смертность Больницы Тюрьмы

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