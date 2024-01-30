Обломки уничтоженного БПЛА рухнули на крышу постройки на окраине Калуги

«Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате 21 беспилотника минувшей ночью над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями.

Из них 11 засекли в небе над Крымом, пять - в Белгородской области. Три дрона уничтожили в Брянской области, по одному - в Калужской и Тульской областях, уточнили в ведомстве.

Об уничтожении дронов противника также сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. В частности, утром, около 07:13, он написал о ликвидации беспилотника над территорией Навлинского района силами ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет», - подчеркнул глава области.