30 января 2024, 08:26

Обломки уничтоженного БПЛА рухнули на крышу постройки на окраине Калуги

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Обломки уничтоженного средствами ПВО беспилотника утром 30 января упали на крышу технической нежилой постройки на окраине Калуги. Об этом сообщил в Telegram губернатор Калужской области Вячеслав Шапша.

«Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате 21 беспилотника минувшей ночью над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями.

Из них 11 засекли в небе над Крымом, пять - в Белгородской области. Три дрона уничтожили в Брянской области, по одному - в Калужской и Тульской областях, уточнили в ведомстве.

Об уничтожении дронов противника также сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. В частности, утром, около 07:13, он написал о ликвидации беспилотника над территорией Навлинского района силами ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет», - подчеркнул глава области.

Беспилотники
30 января 2024, 08:42
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Свердловской области
РИА «Новости»
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В ночь на 30 января в Свердловской области столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Столкновение КамАЗ и Man произошло около 02:20 на 144 километре автодороги М-5. Один из водителей отечественного грузовика получил серьезные травмы и скончался.

На месте ДТП находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют, кто виноват в аварии. Движение транспорта в этом районе не ограничивали.

Ранее на Минском шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Аварию зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Один человек погиб, второй получил серьезные травмы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

ДТП Свердловская область
30 января 2024, 07:40
Беспилотник сбили в Севастополе
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека», - уточнил он.

По словам Развожаева, все службы перевели в состояние боевой готовности. Губернатор призвал всех местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Данных о пострадавших нет. Развожаев уточнил, что спасательная служба Севастополя пока не зафиксировала повреждения инфраструктуры.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», - добавил губернатор.

Беспилотники Севастополь
30 января 2024, 06:46
Энергетики объяснили подозрительные вспышки в небе над Челябинском
Unsplash
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Яркие вспышки в небе над Челябинском имели техногенный характер. Произошло короткое замыкание на энергетических объектах, сообщила компания «Россети Урал».

«В 18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловатт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», - объявила пресс-служба.

Системных сбоев, по информации энергетиков, удалось избежать, линии находились в рабочем состоянии. Без света из-за отключения линий распределительной сети остались поселки Моховички, Красное поле и Прудный. Специалисты занялись их переключением на резервные схемы. Для уточнения причины короткого замыкания осмотрят линии электропередачи по всей их протяженности.

Вспышки и свечение заметили к северо-западу от Челябинска. МЧС не получало звонков о происшествиях, которые могли бы спровоцировать такое явление.

Челябинская область Электричество Челябинск
30 января 2024, 05:21
Военнослужащий пропал в Екатеринбурге после драки с другом
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге третий день ищут 20-летнего военнослужащего. Молодой человек пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Об этом сообщил городской портал E1.ru.

По данным издания, той ночью молодой человек отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра он подрался с одним из товарищей у входа в клуб. После драки ушел с разбитой головой - без документов, ключей и куртки. В воскресенье он должен был выйти на работу в своей воинской части, но не вышел. Его местоположение неизвестно.

О поисках молодого человека написали волонтеры «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». По их информации, рост пропавшего парня - 175 сантиметров, у него голубые глаза и светло-русые волосы. В ночь пропажи он был одет в черные джинсы, черную водолазку и коричневые кроссовки.

В январе в Тюменской области нашли мужчину, пропавшего 15 лет назад. В больницу Ялуторовска попал человек с потерей памяти - он не помнил своего имени, адреса, родных и близких. Спустя некоторое время удалось выяснить, что мужчину зовут Андрей, и его уже 15 лет разыскивает его сестра из Кировской области.

Драки Волонтеры Военные Мужчины Екатеринбург

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