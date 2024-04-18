Обломки сбитых в Ростовской области БПЛА упали в Каменске-Шахтинском

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«В результате паденияобломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия», - сказал он.

Василий Голубев уточнил, что три беспилотника уничтожили около двух часов ночи в районе города Каменска-Шахтинского. Пострадавшему работнику предприятия оказали первую помощь. По словам губернатора, он отказался от госпитализации.

Российские ПВО отразили ночную атаку несколькими типами вооружений. В Белгородской, Ростовской и Воронежской областях нейтрализовали беспилотники, снаряды реактивной системы RM-70 Vampire, ракеты «Точка-У» и метеозонды.