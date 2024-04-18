18 апреля 2024, 08:11

Обломки сбитых в Ростовской области БПЛА упали в Каменске-Шахтинском

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В Ростовской области сбили три беспилотника. Обломки упали в районе промышленного предприятия и повредили остекление. Один сотрудник получил порезы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате паденияобломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия», - сказал он.

Василий Голубев уточнил, что три беспилотника уничтожили около двух часов ночи в районе города Каменска-Шахтинского. Пострадавшему работнику предприятия оказали первую помощь. По словам губернатора, он отказался от госпитализации.

Российские ПВО отразили ночную атаку несколькими типами вооружений. В Белгородской, Ростовской и Воронежской областях нейтрализовали беспилотники, снаряды реактивной системы RM-70 Vampire, ракеты «Точка-У» и метеозонды.

Беспилотники ПВО
18 апреля 2024, 08:26
Уровень воды в реке Сакмара у Оренбурга превысил опасный уровень
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга поднялся выше опасного уровня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оренбургского района.

«Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 сантиметра ( 15 сантиметров с 20:00; опасный уровень превышен на три сантиметра)», - передали власти.

В Урале рядом с Оренбургом опасный уровень превышен на 144 сантиметров. В целом уровень воды в реке достиг 1074 сантиметра.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пик паводка в Орске и Оренбурге пройден. Но обстановка в ряде регионов остается неблагоприятной, особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Президент Владимир Путин указал, что необходимо держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов. Он также призвал оперативно оценивать ущерб.

Урал Реки Наводнение в Оренбургской области
18 апреля 2024, 03:53
Пропавшего мальчика из Бурятии нашли мертвым
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Восьмилетний мальчик, которого несколько дней искали в Бичурском районе Бурятии, утонул в реке. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По предварительным данным, ребенок мог оступиться на берегу и упасть в воду. Одной из поисковых групп тело ребенка было обнаружено на острове посреди реки.

По факту гибели проводятся все необходимые действия, направленные на установление полной картины происшествия.

Ранее в Казани семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.

В марте в Башкирии утонул пятилетний ребенок. Тело мальчика нашли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.

Уголовное дело Дети Башкирия Россия Бурятия Реки
18 апреля 2024, 03:13
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, покалечившего пациентов в Москве
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о действиях хирурга, навредившего здоровью пациентов в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о сюжете, показанном в эфире федерального телеканала, о ряде неудачных операций в московской частной клинике. Пациенты пожаловались на ухудшение их состояния и даже получение инвалидности после оперативных вмешательств доктора.

По данным расследования, врач «не имел права оперировать в имевшихся условиях».

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ.

Ранее уголовное дело возбудили из-за предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности , в одной из московских частных клиник после смерци пациентки.

Уголовное дело Преступления Врачи СК РФ Россия Москва
18 апреля 2024, 02:58
У вдовы Моторолы украли гумпомощь для бойцов СВО
Unsplash
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Злоумышленники украли часть гуманитарного груза, который вдова бывшего командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) подготовила для бойцов СВО. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Ростове-на Дону. В то время как волонтеры и активисты переносили из квартиры Елены Павловой грузы в машину, неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть собранных вещей.

Ранее жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Его нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.

Волонтеры Лекарства Продукты

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