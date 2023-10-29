Обломки сбитой воздушной цели рухнули в Первомайском районе Ростова-на-Дону
Днем 29 октября в Ростове-на-Дону успешно отработала система ПВО. Подробности сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону и нанесли повреждения имуществу», - указал он.
По данным главы региона, сведения о пострадавших не поступали. Последствия на земле в данный момент продолжают оценивать.
Информация уточняется, подчеркнул Голубев.
Ранее Голубев сообщал, что силы противовоздушной обороны перехватили несколько целей в небе над регионом. Он призывал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.
Во вторник, 24 октября, Голубев также сообщал о работе системы ПВО в Ростовской области. По его словам, военные уничтожили несколько воздушных целей за пределами региона.