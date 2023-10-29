Обломки сбитой воздушной цели рухнули в Первомайском районе Ростова-на-Дону

Пострадавшая при пожаре в офисном здании Якутска умерла в реанимации

Читайте нас в:

Одна из пятерых пострадавших, которую госпитализировали после пожара в административном здании в Якутске, скончалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Сегодня в 14:45 (08:45 по московскому времени) умерла в реанимации одна из пострадавших. У четверых госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - уточнили в ведомстве.

Ранее Минздрав Якутии сообщил, что в результате пожара в офисном здании пострадали пять человек.

Три пациента находились в крайне тяжелом состоянии, у двоих наблюдалось стабильное состояние.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из офисов на четвертом этаже из-за нарушения эксплуатации электрооборудования. Спасатели объявили повышенный ранг, в ликвидации участвовал Якутский пожарно-спасательный гарнизон.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. МЧС Республики Саха (Якутия) сообщало об одном погибшем. Прокуратура назначила проверку.