Обломки сбитого над Ростовом-на-Дону дрона повредили крыши домов и машину

«Сегодня в 11:25 средствами ПВО в воздушном пространстве над Ростовом сбит беспилотный летательный аппарат. <…> Погибших и пострадавших нет», - указал Логвиненко.

По его словам, части дрона попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе. В результате украинской атаки повреждения зафиксировали на кровлях шести зданий и одном автомобиле Местные власти приступили к устранению последствий произошедшего.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что системы ПВО перехватили несколько вражеских целей в небе над регионом. Он обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Во вторник, 24 октября, в Ростовской области также сработала система противовоздушной обороны. Российские силы ликвидировали несколько целей в небе.