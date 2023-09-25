Обломки ракеты С-300 нашли в приднестровском селе Кицканы

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«Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», - указал Беляков.

Сопредседатель ОКК подчеркнул, что на место прибыли саперы, правоохранители и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Саму территорию оцепили. Предварительно, обломки ракеты ЗРК С-300 оказались в одном из огородов. На снаряде нашли элементы маркировки, свидетельствующие, что это боеприпас образца 1968 года.

Ранее Вооруженные силы Украины 23 сентября атаковали Севастополь. Российские ПВО сбили ракеты противника, их обломки упали возле причала в районе Сухарной балки в Нахимовском районе.

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