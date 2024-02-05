Обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли на льду Онежского озера
Спасатели нашли обломки пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 на льду Онежского озера. По предварительной информации, экипаж погиб, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации прокуратуры, мошенническая схема состояла из двух этапов. Сначала 66-летней москвичке позвонил на мобильный телефон мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Собеседник убедил пенсионерку, что у нее заканчивается договор оказания услуг и его необходимо продлить. На телефон женщины пришли смс-сообщения с кодами, которые она должна была продиктовать.
После этого женщине позвонил другой человек - якобы представитель банка. Он заявил, что ее аккаунт взломали и убедил снять средства и переложить их на другой счет, который как раз и принадлежал мошенникам. В течение двух дней пенсионерка ездила по банкам, снимала деньги и перекладывала их на счет злоумышленников.
Ранее стало известно, что мошенники заставили 85-летнего москвича продать машину и квартиру.
Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления - три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Вертолет МЧС доставил спасателей на соревнования «Русский лед - 2024», а потом ушел на дозаправку в Петрозаводск.
Погодные условия были неблагоприятные - низкая облачность и слабая видимость, но полет разрешили. После вылета из Петрозаводска вертолет пропал с радаров. На борту находились три члена экипажа - командир воздушного суда, второй пилот и механик.
«Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 километрах от села Деревянное, куда сейчас выехали спасатели на снегоходах», - уточнил канал.
Поиск вертолета затруднен из-за непогоды и невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка.
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