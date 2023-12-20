Обломки дома на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга сняли на видео

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«Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта», - старший помощник прокурора по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

На кадрах видно, что обрушились все этажи флигеля, образовалась гора обломков. На месте работали экипажи МЧС, подъехал грузоподъемный кран.

Обрушение в Адмиралтейском районе произошло ночью 20 декабря. Последнего жителя аварийного флигеля на Гороховой улице, 73 выселили накануне. Никто не пострадал.

RT сообщил, что обломки обследовали кинологи с собаками. Губернатор Александр Беглов заявил, что жильцов оставшихся подъездов и соседнего дома отправили в гостиницы. Следком проверит информацию СМИ о том, что трещина в доме появилась во время ремонтных работ.