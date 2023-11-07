Обломки БПЛА рухнули на частный дом в Севастополе

«Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания», - объявил он.

Около пяти часов утра огонь потушили, никто не пострадал. Обломки другого дрона рухнули во дворе частного дома в Орловке. Михаил Развожаев сообщил, что один мужчина получил перелом руки. По словам губернатора, известно также о падении обломков в районе Качи. Серьезных разрушений в Севастополе не зафиксировали.

Минобороны России сообщало, что над акваторией Черного моря сбили девять беспилотников самолетного типа. Еще восемь дронов перехватили в Крыму.