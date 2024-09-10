Обломки БПЛА попали в жилую многоэтажку в Раменском
Жители городского округа Раменское сообщили, что обломки одного из беспилотников попали в жилую многоэтажку, на месте падения заметили пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Вечером 8 сентября водитель автобуса перевозил 12 воспитанников спортшколы, тренера и двух сопровождающих из Березников в Чайковский. Не доехав до конечной точки, на гравийной дороге он потерял управление и врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.
Всех пострадавших госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают потерпевших и свидетелей.
Ранее в Кузбассе автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом , пострадали шесть человек, включая ребенка.
Мужчина поссорился с другими посетителями бара и решил продолжить конфликт на улице, где и началась драка. Очевидцы ссоры вызвали сотрудников полиции.
«Пока наряд разнимал толпу, избили одного из сотрудников - у него черепно-мозговая и перелом руки. Похожие травмы еще у троих участников бойни, четвертый в реанимации», - рассказал источник канала, добавив, что сам Александр скрылся.
По данным источника, отец 30-летнего мужчины владеет сетью городских столовых.
Устроивший драку парень ранее отбывал наказание в колонии за побои, но вышел по УДО. В ходе одного из конфликтов пострадавшим стал студент, которому Александр раздробил череп, добавил собеседник Telegram-канала.
Ранее в Краснодарском крае сотрудники полиции арестовали более 40 участников массовой драки. Конфликт произошел возле дома культуры в поселке Афипский между местными жителями и лицами неславянской внешности.
По информации источника канала, младший лейтенант и старший сержант задержали 45-летнего иностранца в лесу между деревнями Дуброво и Загряжской в мае. Они оставили его, чтобы мужчина пришел в себя после распития алкоголя, но вернуться за ним забыли, пояснил собеседник Mash.
Через время родственники гражданина Узбекистана подали в розыск. В сентябре удалось найти только останки мигранта. Сотрудников полиции, задержавших мужчину, по словам источника, уволили и отправили под суд за превышение должностных полномочий.
Ранее полицейские в Удмуртии устроили погоню за пьяным водителем , который находился за рулем без удостоверения. Машину с нарушителем удалось остановить только после того, как правоохранители открыли огонь по колесам.
По информации ведомства, отдыхающие спускали лодку на реку, но прицеп с ней утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний мальчик.
Накануне около 20:00 (по московскому времени) спасатели вытащили автомобиль из реки, но внутри ребенка не было. Поиски решили возобновить с наступлением рассвета.
В пресс-службе госкомитета республики по ЧС заявили, что утром 9 сентября к розыску первоклассника подключили водолазов.