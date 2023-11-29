Обломки беспилотника нашли в поле в Новой Москве

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По имеющимся данным, обломки дрона нашли в поле в двух километрах от деревни Студенцы. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. На место уже прибыли экстренные службы.

Принадлежат ли найденные обломки сбитому в небе над Подольском дрону, неизвестно. Подробности выясняются. Утром в среду, 29 ноября, в Подольске ликвидировали украинский беспилотник. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , БПЛА летел в сторону столицы. Однако средства противовоздушной обороны ликвидировали аппарат. Пострадавших в результате атаки нет.

По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа принадлежит Вооруженным силам Украины. Российские бойцы при помощи противовоздушной обороны ликвидировали дрон около 07:30 утра.

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов уточнил, что БПЛА уничтожили в небе над деревней Борисовка.