Облившим зеленкой адвоката Пономареву утвердили обвинение

Перед судом предстанут двое мужчин 25 и 39 лет, которых обвиняют в угрозе причинения вреда здоровью в отношении Пономаревой.

По данным следствия, в июне 2023 года злоумышленник, которого будут судить отдельно, связался с 25-летним знакомым и предложил ему за 100 тысяч рублей облить зеленкой адвоката Елену Пономареву.

В ходе переписки фигурант уточнил, что нападение связано с профессиональной деятельностью адвоката. Он также потребовал снять процесс на камеру телефону, чтобы подтвердить сделанное.

После этого обвиняемый получил необходимую информацию об адвокате: ее фотографию, сведения о месте работы, проживания. Чтобы совершить незаконную деятельность, он привлек 39-летнего обвиняемого, с которым был знаком ранее.

Они продумали план, после чего приехали в Москву. Там они поселились в хостеле и начали изучать постоянные маршруты адвоката.

Утром 6 июля злоумышленники дождались, когда Елена вышла из подъезда, и проследовали за ней. На остановке один из обвиняемых внезапно выплеснул ей в лицо зеленку. Далее фигуранты скрылись с места происшествия. В результате действий адвокат получила телесные повреждения.

На данный момент мужчин задержали. Они находятся под стражей.

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