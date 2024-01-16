Обливалась кефиром и откусывала торты. Пермячка разгромила магазин и угодила в полицию

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Деобширка дважды наведалась в супермаркет в Верещагине. Сначала украла мороженое и разбросала выставленную продукцию, а потом перешла к более экстравагантным действиям.

«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. <…> Через два часа вернулась и устроила погром», - указали в публикации.

По информации Baza, покупательница успела вылить на себя коктейли и полакомиться сладким, пока в торговую точку не вызвали полицейских.

В региональном ГУ МВД подтвердили Ura.ru , что неадекватную местную жительницу задержали оперативники. Женщину передали медицинским работникам. По факту случившегося начали проверку.

После новогодних каникул пьяная девушка устроила погром в московском «Бургер Кинге». Она кричала на сотрудницу, громила кассу, а потом просто ушла.