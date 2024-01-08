08 января 2024, 13:17

Обледеневшие стены и дыры вместо окон. Появилось видео с последствиями пожара на севере Москвы

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В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.

Два окна в пятиэтажке выбиты, на стеклах уцелевших окон возникла толстая ледяная корка. Пожарная лестница практически превратилась в глыбу льда. Из дыры вместо окна по-прежнему идет дым. Иней образовался и на стоявших вблизи деревьях.

На момент съемки видео на месте продолжали работать специалисты. Возле пятиэтажного дома стояла пожарная машина.

Возгорание произошло вечером 7 января. Спасатели вскрыли квартиру над горящей и обнаружили, что она доверху забита хламом. Им пришлось до утра разгребать мусорные завалы. О пострадавших не сообщалось. Из двух подъездов эвакуировали 19 жильцов. Пожар полностью ликвидировали лишь около 04:00. За час до этого его удалось локализовать.

Пожары
08 января 2024, 12:36
Три грузовика столкнулись на МКАД, в одной из машин зажало человека
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На Московской кольцевой автодороге произошло ДТП с тремя грузовиками. В одном из них — зажат человек, сообщил источник «360».

По его данным, массовая авария случилась 8 января на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе столицы. Прибывшие спасатели пытаются вытащить из машины зажатого в ней человека. На месте также работают автоинспекторы. О пострадавших информации нет.

В пресс-службе дептранса Москвы подтвердили информацию о массовой аварии с тремя большегрузами. В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне на внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

ДТП Москва
08 января 2024, 10:58
Тела полицейского и женщины обнаружили под окнами дома на западе Москвы
РИА «Новости»
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В Западном административном округе Москвы обнаружили трупы полицейского и женщины. Предположительно, лейтенант расправился со своей бывшей женой и свел счеты с жизнью, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, ранним утром 7 января на улице Рассказовской во Внукове под окнами жилого дома нашли тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО, находившегося в отпуске. Около полицейского лежал труп женщины.

Как уточнила Baza, это могла быть его экс-супруга. У следователей есть версия, что сотрудник полиции мог вытолкнуть женщину из окна.

Точные причины и обстоятельства гибели мужчины и женщины установят правоохранители.

На днях работник коммунальных служб обнаружил изрезанное тело мужчины в подвале многоэтажного дома на Щелковском шоссе в Москве. Троих подозреваемых в убийстве полицейские объявили в розыск.

Полиция Москва
08 января 2024, 10:46
Пятеро детей пострадали в смертельном ДТП на Урале
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ДТП на трассе в Свердловской области унесло жизнь женщины. В аварии пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Два автомобиля столкнулись на дороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск Режевского района. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Форд».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

«Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД РФ. В салоне „Форд“ находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины», - указали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали случившегося.

Ранее под Екатеринбургом произошла авария с участием двух машин , пострадали четыре человека. Водитель Bentley выехал на встречку и врезался с автомобиль УАЗ. По информации ГИБДД, хозяина иномарки до этого уже лишали водительских прав.

Урал Дети ДТП
08 января 2024, 09:25
Приехавшие на пожар спасатели всю ночь разбирали захламленную квартиру в Москве
Телеканал «360»
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Спасатели, приехавшие тушить пожар на Красностуденческом проезде в Москве, всю ночь разбирали захламленную квартиру. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, пожарные прибыли на место накануне около 21:00. Как выяснилось, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель, людей дома не было. В трех квартирах произвели вскрытие межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок. Вскрыв квартиру, расположенную над горящей, спасатели обнаружили, что она завалена мусором до потолка. Разбирать эти завалы пришлось до самого утра.

Из двух подъездов пятиэтажки эвакуировали 19 человек. Жильцов расположили в пункте временного размещения на 100 человек. Одного человека спасли с помощью противогаза-самоспасателя «Феникс».

Локализовать пожар удалось только примерно к 03:00, на его полную ликвидацию ушло еще около часа.

Ранее стало известно о крупном ночном пожаре в Санкт-Петербурге. Горел ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой в Невском районе. Огонь потушили.

Спасатели Пожары

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