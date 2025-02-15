15 февраля 2025, 18:18

Облава на вечеринку в Savoy в Москве попала на видео

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Проверка закрытой вечеринки в гостинице Savoy попала на видео. После прихода сотрудников правоохранительных органов многие гости судорожно избавлялись от содержимого карманов и сумочек, сообщил Telegram-канал Mash.

Хедлайнером вечеринки стали журналистка и политик Ирина Хакамада , который планировала выступить с DJ-сетом. Билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

По итогам проверки выдали 10 повесток гражданам призывного возраста о необходимости явки в военные комиссариаты. Кроме того, силовики провели профилактические беседы на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Действия пришедших на вечеринку попали на кадры, опубликованные каналом. В помещении, по предварительным данным, потом нашли пакетики с запрещенными веществами.

МВД РФ Москва
15 февраля 2025, 19:08
Крыша кафе в Нефтеюганске рухнула во время пожара
РИА «Новости»
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В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар в одном из кафе. Загорелось заведение общепита в Нефтеюганске, сообщила пресс-служба МЧС.

Пламя охватило одноэтажное здание. Оно распространилось на площади 800 квадратных метров, произошло обрушение крыши кафе на площади в 100 «квадратов».

На месте происшествия работают 23 сотрудника экстренных служб. Для ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники. Возгорание локализовали, а позже полностью ликвидировали.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в Москве спасатели тушили пожар в здании, где расположено кафе. Его общая площадь составила около 100 квадратов. На месте ЧП работали 32 спасателя с привлечением девяти единиц спецтехники.

Пожары МЧС РФ
15 февраля 2025, 18:45
Спортивный комментатор Скворцов назвал сроки восстановления после нападения
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Получивший черепно-мозговую травму в результате нападения в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов заявил, что ему требуется еще неделя на восстановление. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он поблагодарил подписчиков за теплые слова в свой адрес, подчеркнув, что не успел прочитать даже половины от присланных сообщений.

«Скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат», - написал Скворцов.

О госпитализации в реанимацию больницы Новосибирска спортивного комментатора Романа Скворцова стало известно 9 февраля. Его жена сообщила, что врачи диагностировали черепно-мозговую травму, полученную от удара по голове.

В областном главке МВД заявили, что Скворцов пострадал в конфликте с агрессивной компанией около одного из ресторанов города. Криминалисты завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на спортивного комментатора.

Драки Спортсмены Уголовное дело Больницы Врачи
15 февраля 2025, 17:58
Алтайские спасатели вытащили упавшего в заброшенный погреб подростка
Пресс-служба МЧС
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Заполненный водой заброшенный погреб глубиной в пять метров стал ловушкой для провалившегося под землю 14-летнего школьника из города Алейска Алтайского края. О спасении подростка сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве заявили, что упавший в погребе мальчик связался по телефону с мамой, сообщив свои координаты. Она вызвала на место спасателей, которые приехали с лестницей.

Вместе со спасателями прибыли врачи. Они осмотрели школьника, долго пробывшего в холодной воде под землей. Убедившись, что с ребенком все нормально, медики передали мальчика пожарным, а те доставили его домой.

В минувший четверг, 13 февраля, опаздывающий на работу нижегородец выбрал короткий путь и провалился в яму глубиной в 10 метров. По счастливой случайности он получил только незначительные травмы. Невнимательного горожанина достали сотрудники МЧС. После подъема на поверхность пострадавшего передали врачам.

Спасатели МЧС РФ Врачи Россия Школьники
15 февраля 2025, 14:13
Силовики провели беседы о ЛГБТ с участниками вечеринки в Savoy
РИА «Новости»
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Правоохранительные службы провели профилактические беседы с участниками вечеринки в московской гостинице Savoy на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Также гражданам призывного возраста выдали 10 повесток о необходимости явки в военные комиссариаты. Против одного из задержанных составили административный протокол, мужчина привел на мероприятие дочь. Теперь документы отправили в подразделение по делам несовершеннолетних.

На вечеринке в честь Дня святого Валентина в московской гостинице Savoy, где политик и журналистка Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, произошли задержания. По данным «Известий» , в отеле также находились собаки, помогающие силовикам во время обысков.

По информации Telegram-канала Mash, билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

МВД РФ ЛГБТ

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