Обезьяну и двух аистов заморили голодом в частном московском зоопарке

В зоопарке обнаружили мертвых обезьяну и двух аистов, которые долгое время голодали и страдали от жажды.

«Установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины», - указали в пресс-службе.

Животных не обследовали ветеринары, поэтому у них развились крайнее истощение организма и пневмония. По данным прокуратуры, трупы обезьяны и птиц не стали утилизировать по правилам, а положили в открытые полиэтиленовые пакеты и выбросили за хозяйственно-бытовые постройки.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьники жестоко убили котенка. Подростки сбросили питомца с четвертого этажа и сняли расправу на видео.