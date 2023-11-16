Обезьяна набросилась на людей в московском подъезде
В московском районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и начала атаковать людей в подъезде. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Ясеневая.
По данным источника, обезьяна принадлежала гражданскому мужу женщины, вызвавшей спасателей. Животное внезапно набросилось на хозяина и покусало его, а после начало бросаться и на других жильцов дома. Людей к себе агрессивное животное не подпускало.
Хозяина обезьяны забрали в отдел сотрудники полиции. Насколько серьезными оказались его травмы, не уточнялось. Примата посадят в вольер, расположенный в квартире.
Еще одно экзотическое животное ранее нашли в квартире на северо-западе Москвы. Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в коридоре за плинтусом.