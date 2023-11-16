16 ноября 2023, 10:49

Обезьяна набросилась на людей в московском подъезде

РИА «Новости»
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В московском районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и начала атаковать людей в подъезде. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Ясеневая.

По данным источника, обезьяна принадлежала гражданскому мужу женщины, вызвавшей спасателей. Животное внезапно набросилось на хозяина и покусало его, а после начало бросаться и на других жильцов дома. Людей к себе агрессивное животное не подпускало.

Хозяина обезьяны забрали в отдел сотрудники полиции. Насколько серьезными оказались его травмы, не уточнялось. Примата посадят в вольер, расположенный в квартире.

Еще одно экзотическое животное ранее нашли в квартире на северо-западе Москвы. Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в коридоре за плинтусом.

Животные Москва 2023
16 ноября 2023, 10:44
Иноагента Милова в Москве заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Фото: freepik.com
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Басманный суд в Москве заочно отправил Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его обвинили в публикации фейков о российской армии, сообщил ТАСС.

«Суд признал Милова* виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти», - процитировало агентство судью.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили видеоролики на YouTube, опубликованные Миловым*. В апреле 2022-го он сообщил, что покинул Россию.

Милова* объявили в международный розыск. Срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в РФ или экстрадиции.

Басманный суд Москвы также заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн** по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы России. Она находится в международном розыске.

* Владимир Милов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Люся Штейн признана в России иноагентом.

Суд Армия Иноагенты Москва 2023
16 ноября 2023, 10:22
Тела генерал-лейтенанта Свиридова и его жены нашли в их доме в Ставрополье — СМИ
РИА «Новости»
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Тела бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова и его жены нашли в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Генерал-лейтенанту было 68 лет, его жене Татьяне Свиридовой - 72 года. Их обнаружили мертвыми в доме в поселке Аджиевском в среду, 15 ноября. По данным Baza, они скончались примерно неделю назад. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

Специалисты газовой службы провели замеры в доме генерала. Они не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. Что привело к смерти Свиридовых, пока неизвестно. Правоохранителям предстоит выяснить детали дела.

Известно, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов являлся командиром 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.

Армия ПВО
16 ноября 2023, 09:37
Уголовное дело возбудили в Приморье после опрокидывания школьного автобуса
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Приморском крае, где перевернулся школьный автобус с детьми. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Школьный автобус опрокинулся на трассе Хабаровск - Владивосток - Тавричанка в Надеждинском районе. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. По уточненным данным, в машине на момент аварии находились 15 детей и сопровождающий. Пострадали восемь детей. Шестерых из них доставили в больницу , двоих решили отправить на амбулаторное лечение.

Прокуратура Приморского края опубликовала видео с места ДТП.

Ранее в результате аварии с участием школьного автобуса в Башкирии травмы получили семь человек. ДТП произошло в Нефтекамске, пострадали три ребенка и четыре взрослых.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователи СК провели осмотр места происшествия, в настоящее время допрашиваются свидетели», - отметили в пресс-службе ведомства.

ДТП Приморье Школьники Следственный комитет России
16 ноября 2023, 08:49
Троих детей из перевернувшегося в Приморье автобуса отправили на амбулаторное лечение
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После ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Приморском крае одного ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, еще троих отправили на амбулаторное лечение. Об этом рассказал заместитель главврача Владивостокской клинической больницы № 2 по хирургии Константин Швед. Его слова привел ТАСС.

«После обследования трое были отправлены на амбулаторное лечение, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей», - заявил замглавврача.

Всего травмы получили восемь детей, водитель оказался цел. По словам Шведа, в медучреждение для обследования доставят еще четверых школьников.

Утром 16 ноября водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, и машина опрокинулась в кювет. Всего в автобусе было 14 детей. Прокуратура Надеждинского района организовала проверку по факту ДТП.

Ранее три школьницы и четверо взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Нефтекамске. Автобус с 10 детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus из-за того, что водитель легковушки выехал на «встречку». Медики осматривали школьников на месте.

Дети ДТП Школьники

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