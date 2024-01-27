27 января 2024, 21:53

«Обесточили полностью». Житель частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказал об обстановке на месте ЧП

РИА «Новости»
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Частично обрушившийся дом в Ростове-на-Дону полностью обесточили. Об этом «360» сообщил местный житель.

По его словам, на место прибыли экстренные службы и представители власти.

«Приехали все: пожарная, полиция <...>. Обесточили полностью дом. Администрация также приехала. И автобусы еще приехали, чтобы люди согрелись хотя бы немного. Вот так стоим, ждем. Вроде как сказали, некоторые подъезды смогут зайти собрать вещи хотя бы на первое время», - отметил мужчина.

По данным Telegram-канала Shot , жильцы дома несколько часов назад услышали скрежет и грохот. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Из дома эвакуировали 80 человек. На место ЧП прибыли МЧС и скорая помощь. Частично разрушенное здание отключили от газоснабжения.

Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области сообщил РИА «Новости» , что сообщение о происшествии поступило в 20:00. Дом находится на улице Нариманова.

Скорая помощь Россия Автобусы Газпром Полиция
27 января 2024, 22:26
Дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году
Freepik
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Пятиэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону, у которого обрушилась стена, признали аварийным еще в 2020 году. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, жильцам ранее предлагали переселиться в маневренный фонд, но они все отказались.

«Эвакуировано 95 человек. В настоящее время в Ворошоловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», - заявил Логвиненко.

Он отметил, что в 00:00 по московскому времени проведут внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об обрушении стены в жилом доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону стало известно сегодня вечером. Жильцы услышали скрежет и грохот, выбежали на улицу и увидели, что часть постройки покосилась и обрушилась.

Обрушения Аварийное жилье
27 января 2024, 21:51
«Представлялся арабом». Неизвестный чуть не изнасиловал петербурженку прямо у подъезда дома
Pxhere
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В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина попытался изнасиловать женщину прямо у подъезда дома ЖК «Чистое небо». Друг потерпевшей раскрыл «360» подробности случившегося.

Подробности нападения Неизвестный напал на девушку рано утром 21 января на Комендантском проспекте. Женщина отправилась на работу, но столкнулась в подъезде со злоумышленником.

«Когда они пересеклись, он замахнулся и схватил ее за плечо. В итоге она, естественно, дернулась, но уже хватка была, и началась там борьба внутри этого помещения. Там никого не было совсем. И зима была, там кафель, скользко, и она каким-то образом смогла выкарабкаться. И, как она говорит: „У меня в голове только одна мысль: быстрее выскочить на улицу, потому что там люди, они помогут“», - рассказал мужчина.

По его словам, ни женщина, ни он сам никогда не видели нападавшего ранее. В тот же день потерпевшая подала заявление в полицию, однако там заявили об отсутствии состава преступления. Ей удалось получить записи с камер, видео распространили в Сети, что вызвало общественный резонанс. В результате правоохранители пообщались с девушкой.

«И они объяснили, что по тому, что на видео, с ним ничего не будет. Проведут беседу максимум. Если он чистый, то он пойдет домой дальше. Потому что никто никого не бил, никто не угрожал. А может он не угрожал, потому что язык то был у него не русский, явно вообще далеко не русский», - поделился друг пострадавшей.

Злоумышленник преследовал женщину ранее Благодаря местным жителям и шумихе в Сети приятелю женщины позвонил неизвестный человек, который рассказал, что знает нападавшего. Со слов незнакомца, злоумышленник уже нападал на женщин и «представлялся им арабом».

«За ним уже есть такие моменты, как он приставал к женщинам, к девушкам, следовал за одной из женщин, и та женщина тоже готова дополнительно написать заявление, если это поможет как-то», - отметил мужчина.

Он добавил, что потерпевшую пригласили в Следственный комитет.

Полиция Тувы ранее задержала мужчину, подозреваемого в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы. Мужчина ранее был судим за сбыт и скупку краденого имущества.

Санкт-Петербург Преступления Женщины Мужчины Полиция
27 января 2024, 21:03
Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
Телеканал «360»
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Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Жильцы пострадавшего дома рассказали, что пару часов назаду услышали грохот и скрежет. Выбежав на улицу, они увидели, что часть дома покосилась и обрушилась.

По информации Telegram-канала, из здания эвакуировали 80 человек, на место выехали сотрудники МЧС и скорая помощь. Частично разрушенный дом отключили от газоснабжения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

МЧС РФ
27 января 2024, 20:02
Автомобиль упал с моста на проезжую часть в результате ДТП в Москве
РИА «Новости»
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ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Иномарка Hyundai упала с моста на проезжую часть на проспекте Андропова. По данным источника, есть пострадавшие. Также в результате произошел разлива топлива.

Еще один автомобиль марки Volkswagen Polo перевернулся. Владелец машины не пострадал. В результате ДТП перекрыли две полосы из трех в сторону центра.

Накануне авария с участием грузовиков произошла на развязке шоссе Энтузиастов в Балашихе. В результате никто не пострадал. На месте ДТП также разлилось топливо. Для устранения проблемы на место случившегося прибыли дорожные службы.

ДТП Топливо Машины Москва

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