«Обернулся, когда собака уже летела». Житель Салавата рассказал о нападении бездомной стаи

Собеседник пояснил, что во главе стаи - крупный алабай, который всегда нападает первым, а за ним уже подтягиваются остальные. Мужчина пояснил, что стая напала, когда он возвращался домой после того, как отвел детей в детский сад и школу.

«Точное число собак я не знаю. Маленьких рыжих было штук семь-восемь и большая собака - алабай, которая напала. Они в кустах сидели. Я обернулся, когда она ко мне летела и сразу же напала. Сколько времени продолжалось, сказать не могу. Подъехал мужчина и помог отогнать стаю», - рассказал пострадавший.

Он добавил, что врачи в ходе осмотра установили, что собаки прокусили ему руки, оставили рваные раны плеча и спины.

«Собаки здесь появляются часто. Летом стая прибегала на детскую площадку и дети на деревьях висели в поисках укрытия», - добавил собеседник. Мужчина подчеркнул, что псов уже отловили.

Прокуратура Башкирии сообщила, что начала проверку по факту нападения бездомных собак. В ходе работы ведомство оценит работу властей муниципалитета по отлову и содержанию безнадзорных животных.