«Обернулся, когда собака уже летела». Житель Салавата рассказал о нападении бездомной стаи
Рваные раны и укусы обнаружили врачи башкирского города Салават у пострадавшего жителя от нападения стаи бездомных собак. В беседе с «360» мужчина рассказал, что дикие животные давно терроризируют город и летом приходили на детскую площадку.
Собеседник пояснил, что во главе стаи - крупный алабай, который всегда нападает первым, а за ним уже подтягиваются остальные. Мужчина пояснил, что стая напала, когда он возвращался домой после того, как отвел детей в детский сад и школу.
«Точное число собак я не знаю. Маленьких рыжих было штук семь-восемь и большая собака - алабай, которая напала. Они в кустах сидели. Я обернулся, когда она ко мне летела и сразу же напала. Сколько времени продолжалось, сказать не могу. Подъехал мужчина и помог отогнать стаю», - рассказал пострадавший.
Он добавил, что врачи в ходе осмотра установили, что собаки прокусили ему руки, оставили рваные раны плеча и спины.
«Собаки здесь появляются часто. Летом стая прибегала на детскую площадку и дети на деревьях висели в поисках укрытия», - добавил собеседник. Мужчина подчеркнул, что псов уже отловили.
Прокуратура Башкирии сообщила, что начала проверку по факту нападения бездомных собак. В ходе работы ведомство оценит работу властей муниципалитета по отлову и содержанию безнадзорных животных.