Объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пытались атаковать БПЛА

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет», - объявил он.

Правоохранительные органы, по словам Андрея Клычкова, обеспечат безопасность жителей. Он призвал всех, кто заметит в небе беспилотник, сообщать об этом ФСБ, МВД или экстренным службам по единому номеру «112».

Военные сбили в общей сложности 19 украинских беспилотников, сообщило РИА «Новости». Из них шесть уничтожили над акваторией Черного моря, пять в Брянской области, четыре - в Орловской, по два - в Курской области и Краснодарском крае. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о перехвате одного дрона над Брянским районом. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Президент России Владимир Путин назвал целенаправленные удары по гражданскому населению варварством. Он заявил, что российские войска в отличие от украинских наносили точечные удары по военным целям.