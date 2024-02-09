09 февраля 2024, 08:38

Объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пытались атаковать БПЛА

РИА «Новости»
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Военные сбили беспилотники над Орловской областью. Целью атаки могли стать объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет», - объявил он.

Правоохранительные органы, по словам Андрея Клычкова, обеспечат безопасность жителей. Он призвал всех, кто заметит в небе беспилотник, сообщать об этом ФСБ, МВД или экстренным службам по единому номеру «112».

Военные сбили в общей сложности 19 украинских беспилотников, сообщило РИА «Новости». Из них шесть уничтожили над акваторией Черного моря, пять в Брянской области, четыре - в Орловской, по два - в Курской области и Краснодарском крае. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о перехвате одного дрона над Брянским районом. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Президент России Владимир Путин назвал целенаправленные удары по гражданскому населению варварством. Он заявил, что российские войска в отличие от украинских наносили точечные удары по военным целям.

Беспилотники
09 февраля 2024, 09:01
Пострадавших при взрыве газопровода в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр в Перми
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Двух пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махони в своем Telegram-канале.

«Двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, из Куеды доставлены в Пермь в ожоговый центр больницы имени Гринберга», - указал он.

В город также перевезли двоих детей. Их жизням ничего не угрожает, но идти на поправку они будут под присмотром особых врачей. Еще одного пострадавшего оставили под наблюдением в больнице Куеды.

Глава региона уточнил, что пострадавшим окажут, в том числе, материальную помощь. Выплаты поступят из краевого резервного фонда. Людей после ЧП разместят в маневренном жилом фонде.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за накопившегося газа в Куединском районе. Когда рядом проезжал поезд, образовалась искра и вспыхнуло пламя. Грузовой железнодорожный состав загорелся. Также возгорание произошло в лесу. Пострадали пять человек.

Дети Пермь Больницы Газ Взрывы
09 февраля 2024, 07:40
Жителя Москвы спасли из горящей квартиры на Алтуфьевском шоссе
Пресс-служба Следственного комитета
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступал дважды. Произошел пожар в квартире 12-этажного дома на Алтуфьевском шоссе. Приехавшие спасатели вскрыли дверь квартиры на пятом этаже и обнаружили сильное задымление.

Горели личные вещи и мебель на кухне на площади пяти квадратных метров. К 07:34 ликвидировали возгорание. Эвакуировали одного пострадавшего с тяжелом состоянии.

Ночью на севере Москвы горела кровля домов на улице Чернявского. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров, произошло обрушение. К утру возгорание полностью потушили, «360» показал видео с места пожара. Началась доследственная проверка по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 06:37
Началась доследственная проверка по факту пожара в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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Пожар на севере Москвы ликвидировали. Следователи устроили проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем Telegram-канале.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 219 УК России „Нарушение требований пожарной безопасности“», - сообщила пресс-служба.

К работе подключили следователей и криминалистов. Специалисты осмотрят место возгорания , опросят очевидцев и пожарных, выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ночью 9 февраля загорелась кровля двух домов на улице Чернявского недалеко от станции метро «Аэропорт».

Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении задействовали два вертолета, их работу сняли на видео. Среди жильцов одного из пострадавших домов - певица Наталья Штурм. Она рассказала «360», что сначала узнала о возгорании из интернета и эвакуировалась.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 05:22
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на севере Москвы
Телеканал «360»
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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды», - сообщили в МЧС.

На месте пожара работают 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52. Кадры работы пожарных машин с воздуха оказались в распоряжении «360».

Из здания эвакуировали около 400 человек. Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара , о котором она узнала из Интернета. В доме проживают известные творческие личности, отметила артистка. По ее словам, огонь охватил шестой и седьмой этажи.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Россия Москва

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