30 января 2024, 17:26

Няня избила годовалого ребенка в Москве

РИА «Новости»
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В квартире на Ленинском проспекте в Москве 56-летняя женщина избила малолетнего ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, женщину наняли для присмотра и ухода за годовалым мальчиком. Вместо этого она ударила ребенка по ноге, а также издевалась над ним.

«Гагаринская межрайонная прокуратура направила в орган дознания указания о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. В прокуратуре также пообещали проконтролировать проведение доследственной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела из-за применения физической силы к малолетнему ребенку.

Ранее воспитательница детсада в Одинцове до крови истыкала карандашом шестилетнего мальчика.

Дети Москва
30 января 2024, 18:08
Водитель автобуса с детьми-хоккеистами на Урале мог превысить скорость
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Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в районе поселка Верх-Нейвинский, мог превысить скорость. Стрелка спидометра замерла на отметке 100 километров в час. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В ходе тщательного осмотра технического состояния Yutong установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 километров в час. <…> По пункту 10.3 ПДД России, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 километров в час», - сказал он.

Правоохранители выяснили, что от железнодорожного вокзала Челябинска до места ДТП автобус проехал 294 километра за 3,5 часа. Они назначили автотехническую экспертизу, чтобы прояснить обстоятельства аварии.

Уголовное дело возбудили по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Горелых заявил, что водителя привлекут к административной ответственности по статье 12.5 КоАП России «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Представитель МВД сообщил, что всего в аварии погибли четыре человека , за медпомощью обратились шестеро детей.

Автобус Yutong вез детскую хоккейную команду с соревнований. В районе Верх-Нейвинского лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу перед машиной Citroen.

Представитель спортшколы сообщил «360», что перевозчика наняли по договору.

МВД РФ ДТП Автобусы Свердловская область Полиция
30 января 2024, 17:18
Устроившую поджог в школе Чебоксар учительницу арестовали
РИА «Новости»
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Учительницу начальных классов чебоксарской школы №10, которая устроила поджог в учебном заведении, а также украла золотые украшения, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чувашии.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статьям о теракте и грабеже. По данным следствия, 28 января женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ, которое распространила в родительском чате и в Сети.

После этого учительница с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла кабинет в школе. Кроме того, фигурантка уголовного дела похитила золотые украшения из ювелирного салона в Чебоксарах.

Во время допроса она заявила, что по телефону получала задания от неустановленных лиц. По их поручению женщина брала кредиты, затем переводила средства на банковские счета. В управлении образования города предположили, что педагог попала под влияние мошенников.

Поджоги Суд Школы Аресты
30 января 2024, 17:07
Сбивший драматурга Гельмана водитель нарушил ПДД 34 раза за год
РИА «Новости»
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Владелец сбившей драматурга и сценариста Александра Гельмана иномарки 34 раза за год нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

По предварительным данным, водитель BMW с января 2023 года неоднократно превышал скорость, заезжал за линию разметки и пересекал сплошные.

Вчера вечером, 29 января, он сбил 90-летнего сценариста Александра Гельмана, который переходил дорогу в Богословском переулке. Авария закончилась для пожилого драматурга переломами обеих ног.

К расследованию обстоятельств ДТП приступили сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня днем Aurus министра просвещения России Кравцова также попал в аварию в центре Москвы. Столкновение с грузовиком на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы, по предварительной информации, не имело серьезных последствий.

ДТП Москва
30 января 2024, 16:26
Автомобиль министра просвещения России попал в аварию в центре Москвы
РИА «Новости»
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Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, около полудня автомобиль Aurus столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, Кравцов не получил серьезных травм. После происшествия его пересадили в другой автомобиль.

Официального подтверждения пока не появилось. Информации о виновниках и причине аварии также не поступало.

Более серьезное ДТП произошло накануне вечером, 29 января, с известным драматургом Александром Гельманом. Вылетев из-за угла, иномарка сбила 90-летнего сценариста недалеко от Театра имени Пушкина. В результате мужчина получил переломы обеих ног. Ему наложили гипс. Лечение займет несколько месяцев.

О своем состоянии после пережитой аварии драматург рассказал «360».

ДТП Правительство РФ Москва

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