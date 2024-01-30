Няня избила годовалого ребенка в Москве

По информации ведомства, женщину наняли для присмотра и ухода за годовалым мальчиком. Вместо этого она ударила ребенка по ноге, а также издевалась над ним.

«Гагаринская межрайонная прокуратура направила в орган дознания указания о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. В прокуратуре также пообещали проконтролировать проведение доследственной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела из-за применения физической силы к малолетнему ребенку.

Ранее воспитательница детсада в Одинцове до крови истыкала карандашом шестилетнего мальчика.